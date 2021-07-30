《媽媽的神奇小子》澄清「第二金」之說︰不會比較運動員以達宣傳

改編自香港殘奧田徑運動員，蘇樺偉真人真事的電影《媽媽的神奇小子》，將於8月12日上畫。近日有不同媒體就蘇樺偉的故事撰寫文章，部分媒體更提到蘇樺偉先生是繼李麗珊後，第二位奧運奪金的選手，而非張家朗。事件令網民大表不滿，亦有扼殺運動員努力，更聯想到是電影公司抽水宣傳之作，大表不滿。有見及此，電影公司天下一立即發表聲明溢清，並強調不會以比較同樣努力為港爭光的運動員以達宣傳之效。

電影以蘇樺偉先生的奮鬥，以及與媽媽的關係為故事主旨。（《媽媽的神奇小子》影片截圖）

天下一電影公司聲明全文︰

近日有不同媒體文章提到蘇樺偉先生是繼李麗珊後，第二位奧運奪金選手；此舉令到有網民認為這些文章是對其他運動員之不尊重，更認為上述文章是與蘇樺偉先生有關題材電影的宣傳人員發起「抽水」，從而達到宣傳之效。

天下一電影發行有限公司作為電影《媽媽的神奇小子》的發行方。特別於此澄清，我方所有宣傳人員從未直接或間接向媒體提供上述文章的相關資料，亦不會以比較同樣努力為港爭光的運動員以達宣傳之效。

希望大家都將注意力，專注放在支持所有香港運動員身上。

感謝！

電影公司天下一發出聲明澄清事件。（網上截圖）

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事實上，夏季奧運會與殘疾人奧運會，每屆均是緊接舉辦，亦是兩個獨立的比賽。而香港殘奧運動員表現一直彪炳，早於1984年，香港代表隊於田徑女子4x400米輪椅接力賽上，打破世界紀錄並首次奪金，隨後亦在乒乓球及劍擊項目上累創佳績。再者，在1996 年亞特蘭大殘奧運動會上，除了蘇樺偉，輪椅劍擊選手張偉良亦個人一口氣奪4金。絕非如文中所指的「第二金」。