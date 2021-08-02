《空手道》倉田保昭道場將結業　橫跨影壇50年曾與成龍李連杰對戰

70年代初由蔡瀾引薦來港，活躍於香港電影圈的日本動作演員倉田保昭，本身是空手道七段、柔道三段、合氣道二段的武者，故來港後，除了作演藝發展，另方面亦在日本、香港等地開設空手道場，不過有消息指開業多年的道場，受新冠肺炎疫情影響，即將光榮結業。

倉田保昭於《空手道》飾演鄧麗欣父親。（《空手道》劇照）

今日（2/8）杜汶澤在Facebook發文，表示剛收到通知，由於疫症關係，倉田保昭的空手道場即將光榮結業。作為徒弟的阿澤，感激師父倉田先生收自己為徒，亦感激其大師兄石嶌先生多年來的教導。「一條腰帶一道氣，一日為師終身為父，由白帶到黑帶，走過的足跡，銘記於心。」

最後更表示銘記師父第一日給自己的教訓：「由今天起你會面對很多敵人，有一些會比你更強大，但你要記住，無論如何，也要勇敢和堅強的面對，這就是空手道。」

杜汶澤透露師父的道場，不敵疫情即將結業。（網項截圖）

阿澤有邀請師父倉田保昭拍下《空手道》。（劇照）

倉田保昭6歲開始跟父親學空手道，嚴父的教導可謂絕不留情，本住與其將來被人打，不如由為父的先打，從中要他學會保護自己，可是當時年紀小的他不明所以，直言不喜歡被父親打的感覺，更有一段時間不願再學。直到12歲父親另覓師父教他才重新開始習空手道，而這故事亦跟鄧麗欣在《空手道》角色背景有點相似。

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倉田保昭擁有空手道七段、柔道三段、合氣道二段的資格，憑真功夫在香港電影圈打天下，亦在香港動作片黃金年代，先後結識了李小龍，然後在銀幕上跟成龍、洪金寶、元彪對戰，再到90年代的李連杰、趙文卓、甄子丹，橫跨影圈50年。2018年，倉田保昭憑電影《蕩寇風雲》中熊澤副將一角，獲得第24屆香港電影評論學會大獎最佳男演員，是該獎項首位日本籍影帝及最年長得主。