《鬼同你住》鬼王車保羅專揀靚女壓　鬼后邵音音對子女下毒手

由陳果自編自導，本地瘋狂鬼片《鬼同你住》，以瘋狂樓價包裝，令大家反思到底要有樓住定寧願住凶宅。戲中除了驚慄場面，也有不少血腥內容。其實陳果一直對鬼片情有獨鍾，處女作已經是《大鬧廣昌隆》，隨後還拍過懸疑片《三更2之餃子》及正宗鬼片《迷離夜—驚蟄》，今次《鬼同你住》可謂再接再勵。

戲中有三大幽靈，強仔代表了低下層。（《鬼同你住》劇照）

陳果有感香港以前好多恐怖片，屬５大類型片之一，到近年大大縮減到好幾年才有一部，亦永遠是低成本製作。陳果︰「我覺得鬼片都是我們香港文化遺產！」今次《鬼同你住》更是在去年5月，正值疫情最瘋狂肆虐下開拍，老闆一心要推動死氣沉沉的電影業，令業界內停工多時的朋友有工開。陳果：「我覺得老闆想用鬼片衝擊一下香港，因為這兩年來都很壓抑，希望拍一部電影令大家得到釋放。」

鬼王為層樓，跟收數佬對戰。（《鬼同你住》劇照）

其中不乏瘋狂情節，例如「鬼王」車保羅不滿自己的單位被地產經紀黃又南偷偷入住，一於對又南女友使出「被鬼壓」，壓到佢怕唔敢再入住。另外又有「鬼后」邵音音，因不滿死後被子女變賣間屋，陰魂不散甚至「先下手為強」，對子女下毒手。

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但陳果認為講凶宅的電影已經很多，他不想拍傳統鬼片，他一向追求與別不同，要有新元素：「我想把香港人對房屋的需求加進去，用鬼的角度去想，人為了住與鬼爭樓，如何產生矛盾。」電影在疫情下開拍，最終也在疫情期間上映，故陳果坦言新片更加要「爆」！「要爆出我個人對鬼片最深入的一次拍法，更符合我的風格，『cult cult哋』！以前講到cult片多是貶意；但現在cult片代表好玩！《鬼同你住》就係要『cult cult哋』先至好睇！」陳果又解構，戲中三隻鬼代表香港三個不同社會階層：「『小鬼強仔』住劏房是低下層；『鬼王』車保羅住半山是中產；『鬼后』邵音音住別墅獨立屋則是富婆。主角黃又南就飾演地產經紀，貫穿三條鬼故事線。」而男主角又南都相信：「這齣鬼片與社會呼應，觀眾會有共鳴感。」