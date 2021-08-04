鬼同你住專訪｜陳果得高人指點及早入市　黃又南︰我是樓市明燈

由陳果自編自導，100%香港製作的鬼片《鬼同你住》(Coffin Homes)，以香港瘋狂樓價做背景，令大家為平十幾萬，甚至免費入住，寧願與鬼同居都唔想瞓街。事實上香港的樓市早在80年代已經瘋起來，今次導演陳果，以及邵音音和黃又南接受《香港01》訪問，就大爆有導演為買黃埔花園，Call臨記開工去排隊，邵音音更講到早在70年代，經歷樓價平到你唔信的年代。



又南做地產經紀，以賣凶宅為主。（《鬼同你住》劇照）

電影以瘋狂樓價做背景，亦即是時下的香港，令大部分年輕人難以置業，陳果也坦言時下年輕人，如果冇父母不出手幫忙，相信都好難買到樓。陳果︰「我好彩，早在當副導演時已經買咗樓。」阿果早在80年代當副導演，亦經歷香港樓市初起步的階段，更笑言遇到兩位行家提醒他買樓，現在總算有個安樂窩。

陳果、邵音音與黃又南在劏房場景前，大談自己的置業經歷。（劉智源 攝）

陳果早在當副導演時已買樓，否則現在可能一個廁所都負擔不起。(劉智源 攝)

黃埔花園當年唔使100萬

陳果︰「第一個叫麥當雄，80年代，黃埔花園開賣（約1985年），他叫老臨開工幫手排隊，當時一層黃埔花園大單位都是100萬左右，畀10萬首期就上到車，不用供到死，現在想上車已經是絕望。」黃又南聽到100萬可以有層樓已十分驚歎，這個時候邵音音只好說句少年你太年輕。「76、77年，錦綉花園開售，有專車接送去睇樓，細單位畀3萬5首期就可以，大單位都係5萬5有交易。」陳果解說，76年是沙田仍然十分隔涉的年代，更何況錦綉花園，翻查資料，當年錦綉開賣都只是13萬左右，相比現在動輒都1,200至1,500萬，相差成百倍。

又南笑言自己是樓市明燈，入市總會蝕住走。（劉智源 攝）

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至於另一業內人士影響陳果的，是已故的著名編劇黃炳耀，大家都認識他在《逃學威龍》中，使出的奪命鉸剪腳有多厲害，現實中他就曾經對陳果有以下忠告。「他當時叫我唔好買樓，說要畀乜費物費又要交稅，非常不值，當時這個勸阻的確制止了我，沒有立即入市。但事隔一年，他又跟我說︰『阿果，上年同你講的事我錯了，社會會進步物價會飛漲，我終於領悟到個道理，自己都買了樓，於是我又跟住佢買。」

黃炳耀是著名編劇，名作包括《逃學威龍》，更客串演出。(《逃學威龍》影片截圖)

有高人指點入市，現在總算有個安樂窩，不過黃又南就沒這麼好彩，他自言是樓市明燈，買樓花都會蝕。「我明顯是明燈，本身買樓花打算賺錢，不久便跌市，但我依然咬緊牙關供到有現樓，可惜到最後頂唔順，還是要蝕讓。」以為蝕了一了百了，如果斷想不到，樓價後來大升。「如果可以等多一年，我就會賺300幾萬，可惜我當下做了錯誤決定。」賣掉後，又南便一直未有再入市，希望待事業有成再作決定。