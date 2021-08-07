《墮落天使》王家衛嫌一樓一燈箱唔夠真　文念中︰即場用鎚仔揼爛

香港金像美指文念中，早前上組合廿四味的網上電台節目《24/7 TALK》，分享入行經過與多年來跟各大導演合作的經歷。由於他師承張叔平，所以有幸在王家衛電影《墮落天使》、《春光乍洩》及《花樣年華》中，擔任美術助理。提及《墮落天使》，他講出一個關於王家衛一個鮮為人知的有趣故事。

文念中上《24/7 TALK》節目分享入行經歷，更細訴跟不同導演合作的點滴。（影片截圖）

1995年上畫的《墮落天使》，是文念中於工作上，首次跟王家衛接觸，導演的拍攝風格向來比較隨心，通常去到現場才靈感爆發。文念中︰「佢會話拆隔籬個招牌拿過來，試下搬對面個盆栽過來，所以我們是拿住鏍絲批開工的。」其中有場在當年灣仔囍帖街拍攝，導演想在一個樓梯位拍攝，並想要個一樓一鳳燈箱。

王家衛睇中囍帖街樓梯的美，就在這位置拍下這一幕。（《墮落天使》影片截圖）

王家衛︰「你個燈箱好道具」

文念中︰「當時已經凌晨兩點幾，然後有個道具走過來問︰『導演，你是否真的要？』隨後便打電話聯絡色情場所送一個來。」燈箱一到，道具手足信心十足，上面寫上「大波少婦」「學生妹」，非常寫實，諗住導演一定滿意，殊不知導演一句︰「你個燈箱好道具。」道具手足都一臉無奈地回應︰「真的喎！」但王家衛並冇理會，只吩咐文念中「快啲搞搞佢先啦。」

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親自「打」造一樓一燈箱

文念中亦只好奉命，先到便利店買本色情雜誌，剪貼些裸女上去，又用油漆噴舊它，再加上一些封塵感覺，不過都是得不到導演歡心。「他望住，又『習』一聲，然後問身旁道具有冇鎚仔？」道具手足遞上錘仔都未及問要來幹嗎？王家衛已經一鎚打落燈箱。文念中︰「個燈箱即刻爆咗，入面支光管跌出來還閃下閃下，然後便說︰『拍得！』」原來導演想要個燈箱有經歷風霜的感覺，結果要由自己一手「打」造。

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