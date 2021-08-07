鱷魚君最後的100天｜ERROR配音預告登場　網民讚四子認真起來想喊

改編自 Twitter 大熱漫畫《100天後會死的鱷魚》的動畫電影《鱷魚君最後的100天》，粵語及日語版同步8月26日上映。粵語配音版更由「宇宙天團」 ERROR 配音，隊長肥仔（梁業）擔大旗飾演主角鱷魚君，阿Dee（何啟華）及保錡（吳保錡）分別飾演鱷魚君的好友灰鼠和阿鼴，以及193（郭嘉駿）飾演動畫全新角色青蛙。有粉絲看完預告，除了讚肥仔把聲好溫柔，仲感受到ERROR認真起來，有能力令大家感動到喊。

《鱷魚君最後的100天》原著漫畫在日本大熱。（《鱷魚君最後的100天》劇照）

一部溫馨的作品，交由搞笑組合ERROR配音，大家都奇怪會得出甚麼效果，結果預告一出，大家都滿意四子的表現，有網民指︰「睇預告都已經有啲想喊」更有網民大嗌救命︰「佢哋認真的會想喊」大家都欣賞四子認真起來，唔講得笑。

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《鱷魚君最後的100天》改編自網絡漫畫《100天後會死的鱷魚》，講述一隻不知道自己 100 天後會死去的平凡鱷魚，每一天平凡的生活。漫畫自 2019 年 12 月 12 日開始每天更新，隨即在網上爆紅。不但登上 Twitter 流行趨勢世界首位，2020 年 3 月 20 日發佈的最終話更獲得超過二百萬個讚好。在萬眾期待下，電影版《鱷魚君最後的100天》除講述鱷魚君 100天 的日常生活外，也會探討他的朋友們在失去重要事物後的故事。

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此外，預告中出現的主題曲，大家都讚好聽，歌曲是由日本樂隊組合生物股長主理，叫〈TSUZUKU〉，電影音樂就由龜田誠治負責。