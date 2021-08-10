柏安妮囡囡許恩怡隻身開工夠獨立　經理人大讚︰她內心很強大

內地青春歌舞電影《燃野少年的天空》，由張一白、韓琰執導，彭昱暢、許恩怡（Natalie）等人主演，當中最令香港觀眾留意，是80年代混血女神柏安妮（Ann Bridgewater）的女兒許恩怡首次拍戲。當大家作為星二代，定必萬千寵愛，但原來Natalie好自立，開拍幾個月來都獨自跟劇組開工。

許恩怡首次拍電影《燃野少年的天空》。（官方電影）

戲中許恩怡飾演一位追夢的跳舞少女小黃，導演張一白屬意找她演出，其中一個理由是Natalie有跳舞底，她3歲便開始學舞，先後接受古典、芭蕾舞、現代舞等舞蹈訓練，小小年紀已完成了所有皇家舞蹈學院的分級和職業考試，2019年更參加了香港演藝學院年度傑出⻘年舞蹈家計劃，在多個公開比賽中皆獲得不少獎項。除了跳舞，Natalie亦有習武，擅⻑劍術、⻑拳、太極等，可謂相當全面。

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從最新的現場拍攝片段可見，Natalie跳得相當落力，縱使為捕捉表情，需要負起一部相機邊跳邊拍，但動作一樣應付自如非常流暢，無阻她的表現。另一幕更見她需要被吊威也，三、四層樓的高度都面不改容，無難度。

就算要背上機器，許恩怡一樣應付自如。（影片截圖）

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身為經理人，Kim回想剛認識Natalie時，感覺她好嬌小，性格可愛，直至接拍了該電影後，對她大大改觀。Kim︰「她雖然小，但內心很強大，很勇敢，非常正能量。」更令經理人欣賞是她的獨立自主，因為整個拍攝過程，都是她一人前往，媽媽都沒有伴隨。「第一次到陌生的城市隔離和一班陌生人一起工作幾個月，最後完成任務又和大家成為好朋友，導演和全組工作人員也對她很好。」最後Kim讚賞Natalie 是位喜歡學習的人，相信未來她在各方面都會有不錯的成績。