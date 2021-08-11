王家衛監製《50年一瞬間的魔幻時刻》　記錄傳奇音樂大師ENNIO

由國際知名導演Giuseppe Tornatore 編劇並執導，澤東電影參與出品發⾏，Gianni Russo、Gabriele Costa、Peter de Maegd、San Fu Maltha及王家衛監製， Tom Yoda及Tom Hameeum聯合監製的傳記電影《ENNIO: THE MAESTRO》（暫譯名：《50年⼀瞬間的魔幻時刻》）將於9⽉在78屆威尼斯國際電影節進⾏全球⾸映。這是全球知名和受⼈喜愛的⾳樂⼤師 Ennio Morricone的傳記電影，他是⼆⼗世紀最具影響⼒和最多產的⾳樂家之⼀，兩項奧斯卡獎的獲得者，以及500多⾸令⼈難忘的電影配樂的作曲家。

⾳樂⼤師 Ennio Morricone，獲外國媒體大力推崇。（官方劇照）

製作歷時5年、橫跨歐美進⾏拍攝的《50年⼀瞬間的魔幻時刻》，通過⾳樂和檔案⽚段講述了⼀代⾳樂巨匠Morricone的⼈⽣故事和⾳樂奇遇。導演Tornatore問了70餘位世界頂級電影、⾳樂⼤師及藝術家，包括與Morricone合作過的王家衛、Quentin Tarantino、Bernardo Bertolucci、Clinton Eastwood、及 Bruce Springsteen 等。導演Quentin Tarantino評價 Morricone 是「我最愛的作曲家，不僅是電影配樂，他也可以⽐肩莫札特、貝多芬和舒伯特」。除了再現 Morricone 傳奇的⼀⽣，電影也將通過他所作曲的電影經典⽚段，讓觀眾真切的感受到 Morricone 所塑造的經典⾳樂之永恆魅⼒。導演王家衛評價 Morricone 的⾳樂帶給⼈的獨特感受：「見⼭不是⼭。他的⾳樂是有旋律的映射，不⾔⽽喻的臺詞。」

王家衛導演在《一代宗師》跟Ennio Morricone合作過，今次當上紀錄片監製一職。（網上圖片）

Morricone 鮮為⼈知的⼀⾯也將在這部電影中揭示：「他對國際象棋的熱情，與他的⾳樂有著『神秘』的聯繫；他的⼀些⾳樂直覺來源於現實中的聲⾳細節， 如『⻩⾦三鏢客』主題曲的靈感來⾃⼟狼嚎叫，⽽羅馬街頭抗議的罷⼯⼯⼈有節奏地敲打錫罐，激發了“According to Pereira”氣勢磅礡的主題曲創作。他對⾳樂新領域的不斷開拓，從他多年來對⾳樂的持續熱愛，以及不斷創新的冒險精神中表露無遺。」

導演朱塞佩托納多雷，執導過《星光伴我心》（CINEMA PARADISO）、《聲光伴我飛》（The Legend of 1900）、《真愛伴我行》（Malèna），被稱為「時空三部曲」，與王家衛惺惺相惜。（網上圖片）

導演Giuseppe Tornatore與Morricone相識30年，合作出「時空三部曲」（《星光伴我心》、《聲光伴我飛》、《西西里的美麗傳說》）等經典電影作品，從故事到配樂都展現出了跨越時間的不朽魅⼒。此次Tornatore⽤光影將摯友Morricone的⾳樂⼈⽣再現銀幕，讓全球觀眾對這部影⽚充滿期待。