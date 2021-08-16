【龍虎砵蘭街】麥家琪搏盡剃光頭演凌辱戲　古天樂演最型古惑仔

1996年初《古惑仔之人在江湖》上映後，港產片界隨即捲起一陣「古惑仔」熱潮，跟風作品一部接一部，今次小編與大家回帶同年8月面世的《龍虎砵蘭街》。

電影由已故鄧衍成執導，古天樂、謝天華、黎姿、麥家琪及雷宇揚等人主演，一如鄧氏的「禽獸」風格，戲中有一幕講述麥家琪被反派徐忠信擄走，不單向她施暴，更將其剃光頭強迫賣淫，當年麥家琪親自上陣剷光頭髮，曾轟動一時。



麥家琪親身上陣被剃光頭，當年拍攝時曾引起哄動。（電影截圖）

重溫麥家琪被剃光頭一幕

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《龍虎砵蘭街》講述古天樂與謝天華為兄弟，女友黎姿卻遭地頭蛇頭雷宇揚強姦，謝為報仇而斬去雷一隻手。古、謝因傷了雷而避坎藍田，來到旺角砵蘭街搵食，二人認識了黑社會大佬徐錦江，為了出人頭地而追隨對方，漸漸在砵蘭街組織起勢力。

林國斌的角色亦相當出彩，對黎姿深情又溫柔，但本身是個極度暴力的黑幫份子，個名叫「禽獸」，仲有臭孤，編劇對於其人設相當用心。（電影截圖）

謝天華因接受不了女友被侵犯而分手，黎姿準備到內地墮胎時遇上旺角黑幫大哥林國斌，林深深愛慕她，對她百般呵護。古天樂結識了按摩女郎麥家琪，麥欠下雷宇揚大哥徐忠信大筆債，被對方擄走後多番凌辱，甚至遭剃光頭作招徠被迫賣淫。雷為報仇擄走黎姿並再次強暴她，古天樂、謝天華及林國斌三人為了心愛的女人報仇，與雷宇揚及徐忠信展開血戰。

當年古天樂真係冇得輸。（電影截圖）

雖然黎姿才是這部戲的第一女主角，但就被麥家琪搶盡風頭，尤其是剃光頭一幕，她被徐忠信剪去長髮，之後仲剃光頭及於頭頂紋上一雞，由於是真剷青，所以畫面相當震撼，當年拍攝時亦曾經引起哄動，這一次演出亦成為麥家琪的代表作之一。

另外當年古天樂在影圈冒起不久，飾演一名有勇有謀、有情有義的「偽古惑仔」，戲中的他堅持不正式加入黑幫，但又甘願為兄弟而賣命，加上當年26歲的他顏值無敵，假若不是有「陳浩南」珠玉在前，相信他當時亦可跑出。

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重溫埋麥家琪在《陰陽路》的性感演出