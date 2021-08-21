那些年我們一起追的女孩｜上映十周年主角去晒邊　有位消失演藝圈

2011年上映的台灣校園愛情電影《那些年，我們一起追的女孩》，風靡亞洲多個地區，香港票房更突破6000萬元，令柯震東及陳妍希等主演爆紅。事隔10年，幾位主角現時發展得如何呢？以下為大家逐個數一數，原來其中一位已經在演藝圈消失！



《那些年，我們一起追的女孩》爆紅，「那些年」更成為初戀情人的代名詞。（劇照）

《那些年，我們一起追的女孩》改編自九把刀的半自傳同名小說，亦是他首部執導長片。當年他先定下陳妍希當女主角，然後萬中選一找到新人柯震東擔任男主角，果然雙雙憑這部電影爆紅。劇情以90年代中為背景，為九把刀就讀高中時的真實經歷，柯震東飾演的「柯景騰」正是九把刀的真實姓名，他跟幾位老友同時喜歡上成績優秀又長得漂亮的女同學「沈佳宜」，柯景騰雖然與沈佳宜互相喜歡，但由高中到大學畢業，兩人都沒緣份走在一起，最後柯景騰眼白白看著沈佳宜下嫁別人，而他就將這段懵懵懂懂的愛情寫成小說。

柯震東一片成名，本來有大好發展的他，因為吸毒事件而令演藝事業停擺，不知不覺今年已踏入30歲。（劇照）

首次演出電影的柯震東，憑此片爆紅成為男神級人物，更拿下金馬獎最佳新演員，之後他到內地發展接拍郭敬明的《小時代》電影系列，在中國亦吃得開，正當演藝事業平步青雲之際，2014年8月他因吸毒在北京被捕，被行政拘留14天，往後被列入中國廣電總局的「封殺劣跡藝人」名單之中，從此在內地被封殺。

2016年柯震東以《再見瓦城》復出，曾來港宣傳接受《香港01》訪問。（資料圖片）

除了已拍攝完畢的幾部《小時代》電影，柯震東於2016年才正式重返演藝圈，主演電影《再見瓦城》，並獲提名金馬獎最佳男主角，但這次復出回響不大，他又再沉藉了幾年，直至去年成立自家公司，買下幾年前拍下的電影《打噴嚏》的版權，經修正後安排上映。而今年柯震東可謂全面復出，四部主演電影輪流上映，其中《MONEYBOY》更入圍「一種關注」單元。

重溫柯震東《那些年》演出

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月前台灣爆發新冠肺炎疫情，柯震東頻頻與圈中好友在IG直播爆料而意外爆紅，人氣回升的他似乎已成功挽回聲勢，日前他開在IG出Post紀念入行10周年，分享了《那些年》的劇照寫道：「出道十年啦！不長也不短！但足夠讓我成長！如果重來還會不會當演員？毫無疑問…..當然會！因為…我認識了離開的跟還在的各位！我很快樂..謝謝各位十年的陪伴！我們預約作品見！我們預約下個十年見。」

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