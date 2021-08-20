媽媽的神奇小子｜吳君如劍擊裝賀過800萬︰要搵阿女同學幫手借

熱血勵志電影《媽媽的神奇小子》今日（20/8）在荃灣進行謝票，導演尹志文、主演吳君如、梁仲恆、林家熙（Locker）都有現身答謝觀眾鼎力支持。

《媽媽的神奇小子》票房報捷，一眾演員加導演着上劍擊裝進行謝票。（葉兆康 攝）

《媽媽的神奇小子》自上映以來口碑極好，現時票房已直逼800萬，4位更為了謝票特意安排着上劍擊裝束現身，Locker表示自己昨晚才知道有特別打扮，吳君如為此表示：「其實好辛苦搵呢套衫，因為有好多層，有條片教我哋着都好難，運動員都好勁，首先要孭起呢件衫代表港隊，都難集中再比賽，苦練多年又係今年第一金，所以率先揀佢嚟致敬。再加上頭盔真係好重，我仲試咗睇下點戴個頭盔，個妝係甩晒。嚟緊決定每星期都會有唔同裝扮，着埋乒乓波、羽毛球、空手道等衣著。」

吳君如表示必定會慶祝，因為食飯很簡單，不過更希望大家會關注殘奧、演員新力軍。（葉兆康 攝）

當問到會否以泳衣上陣時，吳君如率先答會，示意Locker已經應承了她，Locker回應：「如果票房有1200萬就會着泳衣嘅裝束，專業嗰種，唔係曬太陽嗰啲。」講起服裝，其實今次劍擊打扮的裝束都不容易尋找，吳君如表示：「搵得好辛苦，真係搭上搭，搵咗個女個同學個阿媽，跟住搵了一個港隊朋友先借到套衫。」

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此外票房報捷君如都表示心情興奮：「票房好代表有觀眾願意入場睇戲，我哋當然開心，最興奮係電影口碑好，而且前幾日知道電影攞咗外國影展嘅最佳電影，真係好興奮，我喺屋企聽到開心到喺梳化跳起身，尖叫咗5秒。（嚟緊喺獎項上會唔會都有信心？）其實我連呢個獎報咗名都唔知，唔知原來電影公司幫我報名，突然就收到消息，吓？真係特別驚喜。現時唔諗獎項住，而家關注嚟緊嘅殘奧同埋為全世界嘅運動員打氣。」