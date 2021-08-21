《復仇殺姬》Maggie Q單挑初代蝙蝠俠　「水銀人」驚喜現身湊熱鬧

由《殺神JOHN WICK》系列片廠拍攝的最新動作電影《復仇殺姬》，將於8月26日上映。電影台前幕後陣容鼎盛，導演是《新鐵金剛智破皇家賭場》的馬田金寶，主角有香港人熟悉的Maggie Q，仲有神盾局局長「Nick Fury」森姆積遜（Samuel Jackson），90年代版「蝙蝠俠」米高基頓（Michael Keaton），仲有《未來戰士續集》「水銀人」羅拔柏德烈（Patrick Robert），簡直係將美好嘅90年代重現。

42歲的Maggie Q，Sell性感依然煞食。（《復仇殺姬》劇照）

由Maggie Q擔正的《復仇殺姬》（The Protégé），戲中充滿90年代的電影icon，90年代版「蝙蝠俠」米高基頓，仲有《未來戰士續集》「水銀人」羅拔柏德烈都會客串一角，面對呢班前輩，Maggie Q都冇手軟，透露拍攝動作場面時，喜歡向對手挑機，將對方逼到極限，希望可以藉此拍出比預期更精彩震撼的場面。

「水銀人」絕對係羅拔柏德烈最經典演出。（《未來戰士續集》劇照）

Maggie Q 慶幸3位男對手都能接招，而且即使在拍攝復仇計劃時有多兇狠，但鏡頭外她與米高、森姆及羅拔相處非常融洽，多得3人風趣幽默，令她在高壓的拍攝氣氛下得以放鬆，打完一輪收工仲可以共晉晚餐。

《復仇殺姬》除了有Maggie Q化身女殺神外，現年69歲的米高基頓的演出也不容忽視。兩位主角打鬥連場，米高完全不見老態，讓網友讚嘆根本是「蝙蝠俠的退休生活」。戲中兩人相愛相殺，實力不遑多讓，一直在鬥智鬥力。她最難忘一場與米高在屋內拍攝的動作場面。她表示，那場戲他們要由客廳打入廚房，其間兩人要在玻璃餐桌上凌空翻滾，再撞爆玻璃跌落地。如果是在搭建的場景拍攝，他們可以拆牆或者移走道具就位，但因為那是借來的屋子，所以要在有限的空間邊打邊精準的走位，為那場長達5分鐘的打戲加添難度。這場戲連續拍了幾日，每日拍攝10小時以上，而且現場很熱，Maggie Q笑言米高真的熱到出煙，兩人只想快點完成拍攝。