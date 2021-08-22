《怒火》 呂良偉激罕謝票緬懷與陳木勝往事：作為香港人感到自豪

電影《怒火》由陳木勝（Benny）執導及監製，甄子丹身兼監製、動作導演及領銜主演，謝霆鋒領銜主演，萬眾期待。《怒火》已於香港隆重公映，內地搶閘上映打響頭炮，連續23日榮登票房冠軍，最新累積票房勁破9億2千萬人民幣（折約港幣11億），並成為今年內地評分最高的動作片，同時更獲國際性影展肯定，接連入圍蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節，口碑備受肯定！

左起：呂良偉、張文傑、楊天宇、黃德斌，四人一起謝票。（電影公司提供）

同時《怒火》於香港開畫贏盡口碑，成績亦非常好，不但成為2021年開畫票房最高及入場人次最多的香港電影，更連續三日穩居賣座冠軍，閃破五百萬大關，為答謝香港觀眾的熱情，在電影開畫的第一個周末，《怒火》特別安排連場謝票活動，極少參與謝票的呂良偉親臨戲院，偕黃德斌、楊天宇及張文傑一同與戲迷作近距離接觸，甫出場即時引發哄動，觀眾紛紛大讚呂哥狀態fit爆，型男魅力沒法擋！

德斌分享在尖沙咀拍攝《怒火》外景的事情：「我們天未光已經要化好妝，埋位盡量一take過，因為早上八點前，街道就要解封。我們在搭景那邊亦拍了很多天，相對算是順利，只是天氣很熱而已。」（電影公司提供）

這一部電影是Benny的遺作，呂哥在謝票期間緬懷與Benny的往事，呂哥透露已觀看了《怒火》三次，依然樂此不疲，他說：「在今日已很難拍出這樣認真、製作嚴謹的香港動作大片，作為香港人，應該要感到自豪！我在1985年接拍劇集《雪山飛狐》，陳木勝本來是杜琪峯的助理編導，這是他升任導演的第一齣劇集，我有幸能和他合作，想不到，陳木勝導演最後的一齣電影《怒火》，我也有份演出，這是個奇妙的緣份，陳木勝導演的離去，絕對是電影界的重大損失！」

+ 5

睇更多戲中靚相！