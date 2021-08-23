恐怖熱線之大頭怪嬰｜真人真事同樣驚嚇　見過怪嬰能醫病變聰明？

2001年上映的《恐怖熱線之大頭怪嬰》由鄭保瑞執導，何超儀、吳鎮宇、周勵淇及李燦森等主演。劇情改編自潘紹聰與路芙主持的電台節目《恐怖熱線》其中一次觀眾來電所述故事，勉強稱得上是真人真事。

電影當年收近460萬票房，成績不過不失，但不少影迷就奉之為最出色港產恐怖片之一，只因整部電影都沒有出現過「大頭怪嬰」的真身，全程靠鏡頭、配樂及說故事手法來營造恐怖氣氛，但足以令觀眾嚇破膽。而「大頭怪嬰」的真人真事，當年亦曾轟動一時！



當年電影海報都幾駭人。（電影海報）

《恐怖熱線之大頭怪嬰》講述Ben（吳鎮宇飾）是電台節目《恐怖熱線》的監製，因工作關係與女友Helen（周麗淇飾）感情變淡，而Helen曾瞞著Ben墮胎，此事令她難以釋懷，不時看到幻象。Mavis（何超儀飾）是來自美國的記者，她們一行人來港拍攝有關香港電台文化的特別節目，向Ben要求採訪《恐怖熱線》。

周麗淇的角色跟怪嬰有連結。（劇照）

有一晚，《恐怖熱線》接到自稱為Chris的男人來電分享恐怖經歷，1963年他與6個同學在西環踢足球時，無意中在球場附近的山洞內發現一隻「大頭怪嬰」，信奉伊斯蘭教的校長不能用《可蘭經》將之制服。Chris故事引來熱烈迴響，Ben與Mavis決定對此展開深入調查，找到老校長的養女，從她口中得知Chris不久前曾同6個男人探望過老校長。隨後《恐怖熱線》直播時，主持人再次接到Chris的電話，但這次卻是對他們的詛咒。

戲中何超儀的收音師慘死。（劇照）

不久，Mavis的收音師離奇死去，Ben的弟弟自稱見過大頭怪嬰之後開始神志不清，Mavis和Ben隨後發現1961年的確有孕婦生下「大頭怪嬰」，出生時已懂說話，嚇瘋了接生的護士，而Chris與6個同學早已集體自殺。Mavis和Ben成功跟7個亡魂聯絡，真相是當年他們用石頭把大頭怪嬰扔死。從此被大頭怪嬰纏著不放。他們求Mavis等人找出大頭怪嬰的下落並把它安葬。Mavis等人好不容易完成7人的心願。就在一切看似完結時，Helen在Ben家中找到一盒Mavis收音師死前看過的錄影帶…

電影中從未出現怪嬰的真身，以另類手法展現其模樣。（電影截圖）

《恐怖熱線之大頭怪嬰》基本上還原了1999一名叫Jeffery的觀眾在《恐怖熱線》分享的故事，他自稱在香港西區一所男校讀書，有日跟同學在佐治五世公園與國家公園之間的空地附近踢波，發現一個頭大像竹籮的怪嬰被困在一個鐵籠內，怪嬰身上沒有任何衣物，且皮膚呈現出灰銀色，沒有頭髮，頭上長滿了眼睛，沒有任何生殖器官，幾人見狀嚇得雞飛狗走。

Jeffery表示見過大頭怪嬰後，心漏病突然康復，記憶力亦突然增強，變得過目不忘，而當年一起見到大頭怪嬰的同學亦變得比常人聰明。觀眾對Jeffery的故事反應甚大，有觀眾更自稱在同一位置見過大頭怪嬰，但劇組無法再次聯絡Jeffery而未能追問更多資料。直到2015年，潘紹聰再次聯絡到Jeffery，但他所講的事情過於荒誕，加上沒有實質證據，觀眾反應未如十幾年前般大。

呢一幕都幾驚。（電影截圖）

而大頭怪嬰的傳聞追溯到上世紀60年代，一名嬰兒在瑪麗醫院出世，頭部比常人大三倍，出生時沒有哭聲，反而發出類似豬叫聲，並且力大無比，出生不久就能夠自主站立，護士為他洗澡時發現他頭上的皺紋下長滿眼睛，護士被嚇到精神失常，而嬰兒母親亦因難產去世，有另一說法指母親的真正死因是身體內臟全被怪嬰吃光，教會人員將怪嬰稱為撒旦之子或邪惡之子，後來被政府帶走作研究，

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據傳言，怪嬰在被嚴密隔離的這段時間中，曾說過兩句話，一句是對看守的西藏喇嘛門衛說的'你不要這麼神氣'，第二句是它突然講出"冰災，旱災，人災"，第二年，內地就發生了最為嚴重的嚴寒和乾旱，還有文化大革命，之後，八十年代時，被內地軍隊連同中外研究人員運離香港。另外有傳言指大頭怪嬰是日軍研究的產物，亦有人說大頭怪嬰是外星生物，來地球是為了給人類一些啟示，也有說法是核輻射變異生物。