劉晨芝首次拍戲就進軍荷里活　身兼監製但竟然遭刪減戲份？

由《星球大戰》男星Oscar Issac與影帝級威廉狄福（Willem Dafoe）主演的荷里活電影《The Card Counter》，入圍下月舉行的威尼斯影展主競賽單元，角逐最高榮譽金獅獎。香港藝人劉晨芝（Adrienne）原來都有份演出，仲身兼監製一職，本周末將出發到威尼斯出席首映禮。

劉晨芝去年在IG分享在美國拍戲時的情況。（IG圖片）

劉晨芝接受《香港01》訪問時表示，十多年前在美國當歌手時認識不少監製及導演，去年受邀參與《The Card Counter》製作，除了飾演其中一角，亦做埋聯合執行監製，與大導演馬田史高西斯齊名：「呢部係懸疑、復仇電影，比較黑暗同Drama感，劇本好好，好有挑戰性，我個角色係串連男、女主角，冇行性感，係靚嘅角色。」

《The Card Counter》由跟馬田史高西斯多次合作的編劇Paul Schrader執導，其作品包括《狂牛》及《的士司機》等。（劇照）

《The Card Counter》去年在美國拍攝時，受新冠肺炎疫情影響而停拍再復拍，劉晨芝透露去年於停拍期間返港，在夜店遇襲受傷需要縫針，結果影響到拍攝工作，令她的戲份被刪減，難免感到可惜。身兼監製的她，有份為電影集資、宣傳，以及與投資者及發行商聯絡等；而戲中就跟男主角Oscar Issac有對手戲，她大讚對方好Nice，希望未來可以帶劇組來香港。

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此外劉晨芝亦提到現正籌備開拍真人騷，暫昤未能透露詳情，但就指是勵志題材，跟推動香港形象有關。問她會否有興趣投資開拍港產片，她表示：「都想呀，香港電影有好多人材，但因為疫情關係靜咗，想拍對香港有利嘅戲，鍾意拍勵志電影。（最想同邊位導演合作？）陳可辛、李安都想合作，仲有趙婷，今次喺威尼斯都會見到佢。」