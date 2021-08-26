ERROR首映即席畫「米米」四格　肥仔不擔心配音有懶音：當係特色

由Twitter大熱漫畫改編的動畫電影《鱷魚君最後的100天》，昨晚（25/8）舉行首映，負責配音的ERROR 四子，肥仔、阿Dee、保錡及193均有出席。現場粉絲佈滿4層商場，尖叫聲不絕，場面熱鬧。

今次是ERROR首次為電影配音。(葉志明 攝)

由於電影改編自漫畫，大會安排四子即場創作一個四格漫畫，要四子接龍創作，保錡負責的第一格，將《IQ博士》的米田共「米米」畫上，確實大整蠱。令緊隨的肥仔都要延續故事畫番「米米」，但加上放大電筒，稱剛才的「米米」是放大得嚟。到Dee哥接棒，就以「打你咩？玩米」，輕鬆將「米米」變成軟雪糕。最後到193埋尾，畫到青蛙以為真係雪糕食落去，結果原來真係「米米」，中晒招。電影公司表示稍後會將四幅漫畫送給粉絲。

+ 1

問到幾位首次配音是否新體驗？保錡指現階段做任何工作都會有新體驗，如果畀佢去拍《Iswim》都會有，可惜冇機會。Dee哥就非常重視今次配音工作：「配音都有好多事前準備功夫，首要認真研究角色。」而193就希望配完今次電影後，可以啟發廣告客戶找他們配音。對於要應付懶音問題，肥仔反而覺得問題不算太嚴重：「有懶音都算是特色，如果太字正腔圓反而怪，失去個人風格。我們會自稱為性格配音員，正如你搵七師傅配音都唔會執佢啲口音。」

首映儀式有拮爆波環節，幾位都顯得好緊張。（葉志明 攝）

ERROR 更即興將公仔拋畀現場粉絲。（葉志明 攝）