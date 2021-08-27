內地演員杜奕衡激似劉德華　當替身10年捱出頭榮升影帝

內地演員杜奕衡的名字大家或許感到陌生，但當看到他的照片時就會驚訝他跟劉德華撞樣。的確杜奕衡憑「山寨劉德華」的形象進入娛樂圈，由擔當劉德華替身開始，捱足10年到現在已是電影男主角，更獲得影帝殊榮，成功擺脫當天王影子。



杜奕衡憑模仿劉德華走紅，但要擺脫這個「山寨」形象又好困難。（微博圖片）

杜奕衡於1998年參加北京衛視節目《歡樂總動員》，憑模仿劉德華成為全國模仿秀冠軍。憑著連劉德華都認證的外貌，杜奕衡到劉德華的劇組試鏡成功，從此成為天王的御用替身，一做就十年。但對杜奕衡並不甘心當劉德華的影子，希望觀眾記得他是「杜奕衡」。

剛巧跟劉德華一樣，杜奕衡亦熱愛書法。（微博圖片）

杜奕衡的事業轉捩點是認識了名導姜文，拜對方為師學習演技，並獲得演出《讓子彈飛》、《龍門飛甲》、《智取威虎山》及《白髮魔女傳之明月天國》等大片的機會，由替身轉型當正式演員，後來更進升男主角之列，連劉德華亦賞識他，邀他演出電影《特工爺爺》，終於杜奕衡跟劉德華在鏡頭前正式同場。

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現年43歲的杜奕衡終於捱出頭，年前更憑電影《鬥法五湖鎮》獲得溫哥華國際華語電影節最佳男主角，登上影帝級，他曾受訪談奮鬥過程：「其實我遠不止幸運那麼簡單。可能因為我是四川人，做人做事嚴謹，比較靠譜吧。我很珍惜與姜文老師、洪金寶大哥、徐克導演、劉德華的友誼。而且，我什麼壞毛病都不沾。在北京一心拍戲，業餘時間練書法。已有多部電影片名都是我直接題寫的。不管導演還是公司老闆，用著都放心我。更重要的是，我與姜文、徐克、劉德華、周潤發見面，從不遲到，總是早到。對他們有禮貌，講實話。」