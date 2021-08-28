香港同志影展｜韓台兩片揭幕　草彅剛《午夜天鵝》閉幕獻映

第32屆《香港同志影展》（HKLGFF）將於2021年9月11至25日舉行，受疫情影響，全球影業面臨前所未有的嚴峻考驗。作為亞洲歷史最悠久同志影展的HKLGFF則堅持舉辦，為觀眾搜羅不同類型題材的優秀同志電影。而今年開幕電影就有南韓的浪漫溫馨小品《同一天台上》及台灣全女班愛情喜劇《揭大歡喜》，閉幕就有草彅剛演跨女性角色，橫掃日本各大頒獎禮的《午夜天鵝》。

韓國導演金趙光秀，早在2012年已有作品《兩個婚禮一個葬禮》，為開幕電影。（《同一天台上》劇照）

今屆其中一部開幕電影，是由韓國導演金趙光秀執導的《同一天台上》（Made On The Rooftop），故事講述潮爆靚仔網紅與摰友知己同居的故事，是青春新世代友情與浪漫史的電影，溫暖又窩心。而另一部開幕電影，就有來自台灣的愛情喜劇《揭大歡喜》(As We Like It)，早前更成為鹿特丹影展「大銀幕」單元競賽作品之一。

《揭大歡喜》屬愛情喜劇，在台灣亦頗受歡迎。（《揭大歡喜》劇照）

更為矚目是閉幕電影，有草彅剛演跨女橫掃日本各大頒獎禮《午夜天鵝》(Midnight Swan)，該片先後榮獲第44屆日本電影學院獎最佳影片、最佳男主角、最佳新人獎；第23屆烏甸尼遠東電影節金桑獎；日本映画批評家大賞最佳新人獎及東京映画記者會 Blue Ribbon Awards 最佳新人獎等。

草彅剛飾演跨性別人士，在夜店表演變裝版天鵝湖。（《午夜天鵝》劇照）

草彅剛在戲中飾演跨性別人士，在夜店表演變裝版天鵝湖，同時收留愛跳芭蕾舞的外甥女（服部樹咲 飾），帶來一部愛不分性向，愛無懼俗世，愛是互相扶持實現夢想的感人勵志電影。