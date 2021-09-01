SAS：黑天鵝崛起│爛片之最難以超越 劇情犯駁多到難以接受

《SAS：黑天鵝崛起》本週成為Netflix榜第一位。

全世界都知Netflix自家電影出名爛，十套入面九套都係睇完扯火，咁呢個欄目就係想幫大家慳返啲時間，讀者時間寶貴，我就燃燒生命，等大家用返啲時間睇好劇同好戲。

《SAS：黑天鵝崛起》女主角Ruby Rose，雖然係爛片天后，但同奇哥拍《John Wick2》喺電影界嚟講都算有所成就。

《SAS：黑天鵝崛起》本週上映，本地排名曾去到第一，始終呢類唔用腦、爆谷電影，易入口點都有人㩒嚟睇吓，不過一睇套戲女主角係Ruby Rose都大概知作品水準去到邊，呢個Ruby Rose可以話係爛片天后，拍十套六套爛，Imdb多數5.幾分，有套仲得2.7分，真係keep到水準。

僱傭兵入村收地殺人但就面罩都唔戴，仲要有個女仔驚都唔驚週四圍揸部手機影，都幾難令觀眾相信。

故事講英國就想喺喬治亞鋪天然氣管，首相就搵黑手套George (Andy Serkis)即係魔戒飾演咕嚕，同埋《黑豹》演黑市軍火商嗰個，搵僱傭兵去收地，睇到呢度已經好想笑，你收地搵古惑仔軟硬兼施咪得囉，同埋你搭條喉輸天然氣啫？又唔係話要剷平起豪宅？駛唔駛咁重火力，出僱傭兵？無所謂啦，睇戲啫！

呢個時候女主角Grace(Ruby Rose飾)出場喇，佢係僱傭兵家族一員，接咗呢單Job，佢仲話要殺哂條村嘅男人，留返女人散播恐懼，當妳有啲啲同情心啦，呢班係一好勁嘅僱傭兵，係咁殺人嗰陣，竟然唔發現一位女孩用手機近距離拍攝，唔可以用偷拍形容，因為成個過程佢都冇驚過，仲要每個惡行佢都影到，近乎紀錄片跟拍，成條邨俾人殺到叫救命叫到拆天，個女仔唔驚不特止，仲識攞手機拍低哂所有罪証，而呢班講到全球最勁嘅僱用兵，殺人嗰陣唔識戴面具，見哂樣咁殺，而成個過程又唔發現嗰𡃁妹用手機偷拍喎，完全感覺唔到有幾世界級同專業。

僱傭兵阿頭兼女主角阿爸，收到風英國特工會捉捕佢，但佢懶型咁喺屋企10人長枱等人嚟，以為有咩咁勁？點知俾人兩槍打死咗。

咁結果𡃁妹條片就上哂網啦，Grace成家就俾英國特種部隊追殺啦，咁佢老豆收到風，英國派緊人嚟佢屋企捉人，佢個女Grace仲提佢，「老豆，幾個鐘佢哋就到喎」，老豆仲好型咁話「唔走！呢到我屋企」咁型？咁觀眾梗係以為老豆有咩咁把炮啦？呢隊僱用兵係佢老豆攪出嚟，仲講句咁神嘅對白，擺到明有後著有棋行啦。

原本想㩒倍速都用返正常速度睇吓……呢個時候，男主角就出場喇，男主角係邊個唔重要，因為講都冇人識，總之角色設定好有錢、好身手、好正義，收到指令要攻入呢間屋，諗住老豆佈下天羅地網，令班特工求生不得咁啦。點知男主角同黑手套George攻入呢間屋超級輕易，初時睇係咪老豆誘敵呢？老豆仲坐喺10人飯枱好優雅咁等班特種部隊入嚟，咁嘅格局梗係有殺著先咁老定啦，正當以為老豆有咩妙計脫身，砰砰兩聲咁就俾黑手套殺咗，真係睇到呆咗！喂，你無料就著草啦，你班兄弟為咗幫你守死哂，就算你想死，至少用炸彈自爆同班特工一鑊熟啦做啲嘢，但原來乜都冇，你呢個角色係一個足智多謀嘅僱傭兵首腦，而家同弱智冇分別。

壞人突然食咗誠實豆沙包嘅情節原來唔係TVB獨有，Netflix咁大製作嘅電影都會出現。

因為觀眾一開始已經出戲，結果套戲之後發生啲情節，觀眾都唔會相信，尤其呢類型電影，就會發現好多bug 位，多到費事再逐一個講，講埋嗰尾算。

男主角突然黑化，又極速覺醒，令觀眾摸不著頭腦。

呢啲戲臨尾一定雙雄對決打鑊金啦，成個美國隊長咁大隻嘅男主角，就同瘦猛猛嘅女主角隻揪，拍得唔錯，但一望都知實力懸殊邊有得打，但奇在個尾，打到兩個人筋疲力盡，女主角俾人打到幾乎就死，Grace無啦啦走去問男主角有冇興趣加入黑天鵝，又突然讚對方好特別，仲摸下男主角個頭，呢個時候有呢啲劇情，好難明白，妳就快俾人打死，仲邊有能力同人講條件?奇怪在男主角又好似受氹，突然好深情咁望住對方，之後又突然一刀殺咗女主角，觀眾睇到呢度係完全唔明白，究竟呢幾句對白作用係乜？如果想鋪排特種部隊同黑天鵝同樣係殺人工具，咁應該早啲鋪排，男主角做足個幾鐘都係超級忠角，你突然玩黑化誘惑，觀眾好難信服，而且黑化嘅誘因太細，佢已經控制奸角嘅生死，而且接受又冇著數，那何來性格上嘅改變?



總括嚟講，《SAS：黑天鵝崛起》即使你幾眼訓或唔用腦睇，都好容易睇到成套戲嘅漏洞，劇本係求其得緊要，雖然爆炸場面足夠，但因為成個故事難以令觀眾信服，變咗成套戲都尤如笑片，不過如果你只想笑下輕鬆下，《SAS：黑天鵝崛起》絶對係稱職。

爛片指數 9/10

倍速指數 3/10 (睇下有幾爛都好笑)