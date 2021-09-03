【倩女幽魂】王祖賢原來執二攤？　聶小倩首選係日本女星

徐克執導、王祖賢與張國榮主演的《倩女幽魂》電影系列，稱得上是港產片史上最經典Icon之一，王祖賢完美塑造出女鬼「聶小倩」的形象，令她在亞洲區大紅大紫，往後任何一個版本都無法超越。不過有指徐克心目中「聶小倩」的第一人選並非王祖賢，而是另一位當年紅透半邊天的日本女星。



雖然往後出現過很多版本的「聶小倩」，但都無法超越王祖賢。（劇照）

曾經紅透半邊天的日本女歌手中森明菜，原來曾經是徐克最理想的「聶小倩」人選，戲中出現的聶小倩畫像，亦是照住中森明菜個樣所繪畫。雖然徐克盛意拳拳邀請中森明菜參演，但最終仍是被拒絕，最後選上王祖賢，成為經典中的經典。

重溫王祖賢版聶小倩

中森明菜跟香港甚有淵源，除了放棄接拍《倩女幽魂》，最轟動的要數她跟梅艷芳及近藤真彥的三角戀。有指當年中森明菜與近藤真彥合作拍戲而結緣相戀，二人交往了幾年，男方到香港開演唱會時與梅姐秘密交往，面對男友出軌，中森明菜大受打擊，一度嘗試輕生，及時送院才救回一命，休養足足半年。

如果中森明菜飾演聶小倩又會係點呢？（影片截圖）

戲中出現的畫像的確同中森明菜好似樣。（電影截圖）

1989年12月，近藤真彥宣突然召開記者會，而且現場更擺放了過去宣布結婚消息才會出現的金屏風，全世界都以為他與中森明菜好事近，但當日身體還很虛弱的中森明菜一直等不到近藤真彥出現，到他姍姍來遲現身時竟然單方面宣布分手，並趁機宣傳新專輯。被玩殘的中森明菜從此無法翻身，事業與愛情盡失，現年56歲的她仍然單身。