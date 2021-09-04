《媽媽的神奇小子》破2000萬慶功　君如跑足50場謝票︰再謝多半年

根據前殘奧金牌得主蘇樺偉的故事作真人真事改編，由吳君如監製及主演，尹志文編劇及執導的電影《媽媽的神奇小子》，自8月12日上映至今，票房勢如破竹將破2000萬，上映期間君如更四出謝票，個人參與謝票場次超過50場，被劇組封為「謝票女王」。

蘇樺偉與母親以及胞弟蘇健瑋亦有出席慶功。（電影公司相片）

電影叫好叫座，日前特別舉行慶功，出席包括吳君如、尹志文導演、張繼聰、梁仲恆、林家熙（Locker）、胡子彤、馮皓揚、鍾雪瑩、麥沛東、楊偉倫、 吳肇軒及小演員天諾等。戲中多位兒子為君如送上花束及「謝票女王」獎狀，以答謝對方為電影宣傳搏盡。而蘇樺偉與母親以及胞弟蘇健瑋亦有出席，而導演及梁仲恆為給蘇媽與偉仔驚喜，更送上花束及一部偉仔喜歡的遊戲機。

君如獲封為謝票女王。（電影公司相片）

《媽媽的神奇小子》謝票活動超過100場，單是君如已四出謝票超過50場，君如說：「因為有觀眾入場，先會有多場謝票，是相輔相成，過去我們有不同造型出現於謝票活動，是因為想向所有運動員致敬。」

梁仲恆與張繼聰，兩師徒非常「恩愛」。（電影公司相片）

君如笑說：「我還未出動鯊魚戰衣，剛花了整個月時間謝票，我們起碼會再謝票半年，謝到年三十晚，順勢接埋我部賀歲片。」君如指Locker曾透露票房達1200萬便穿鯊魚戰衣慶祝，Locker自爆只參與過1天謝票，隨即被導演及其他演員取笑，要他回家自我檢討。

童年版蘇樺偉天諾同少年版馮皓揚都有現身。（電影公司相片）

票房取得佳績，張繼聰除了戥團隊高興，他指觀眾享受齣戲是最重要，他說：「期望票房再上到三、四千萬，到時要看他們穿泳衣泳褲慶祝，套戲可以有很長的播映期，靠口碑累積觀眾。」張繼聰指這齣電影與運動員形成一個新潮流，令更多人關心及支持香港運動員，他說：「運動員都要生活到，我好多朋友亦是職業運動員，他們生活刻苦，有想像不到的艱難，希望條件可以提升。」

戲中一眾演員吳肇軒、楊偉倫、麥沛東、鍾雪瑩都有出席慶功。（電影公司相片）

梁仲恆首次擔正演出電影便叫好叫座，他笑說：「起碼不用第一次就做票房毒藥，正如齣戲所說，我們的票房是後來追上，與運動員精神一樣，希望大家別只聚焦在獲獎牌的運動員身上，希望香港支持整個運動界別。」