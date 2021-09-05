《惡煞》溫子仁新作驚慄位唔係鬼　「微細節已經可以令人恐懼」

「恐怖大師」的溫子仁（James Wan），近年多以監製身份出任新作，上套執導作是2018年的《水行俠》(Aquaman)，隨後再度執起導筒拍出新戲《惡煞》，回歸最恐怖的根源和本色，絕對超越想像極限，挑戰觀眾膽量。

女主角不時在夢境看到兇案現場，而翌日該兇案便會成真。（《惡煞》劇照）

溫子仁今次再執導演筒，明顯對今次劇本非常有信心。（《惡煞》劇照）

繼《詭屋驚凶實錄》(The Conjuring)的恐怖系列後，溫子仁再度製作獨立片風格。他解釋：「我覺得我分辨到不同程度的恐懼，《恐懼鬥室》是血淋淋的、驚嚇的電影；《詭屋驚凶實錄》和《兒凶》就是令不寒而慄的，而好玩之處是要在不同層次的恐懼中遊走，並以新鮮和獨特的方法呈現出來，這就是我想透過《惡煞》做到的，當觀眾看著一個熟悉的結構時，再用奇異、獨特、瘋狂和絕妙的東西殺他們一個措手不及！」

溫子仁更強調其作品一向是著重細節：「細節一向都是最重要，我的超自然鬼片之所以奏效，我覺得是因為我明白最簡單、最原始的東西，才是最令人恐懼，例如門的嘎吱聲、自己移動的椅子，只需要這些，已經可以令人毛骨悚然，不需要有人拿著刀追殺你，雖然這也是另一種恐懼。」 而今次《惡煞》，由預告所見，一直都不確定告知是一齣鬼片，有指是女主角思覺失調，亦有指是切切實實的一個兇手，到底今次的恐懼源自甚麼，就要入場看個究竟。