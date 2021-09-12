《看不見的愛》吉高由里子特訓演盲人　橫濱流星克服尷尬一吻

日本催淚愛情電影《看不見的愛》，由吉高由里子、橫濱流星演出，為韓國電影《看不見的愛》的日本版，本周香港上畫。曾於日本上畫時榮膺開畫票房冠軍，並獲得眾多女性觀眾一致好評，故事講因為入獄而放棄打拳的壘（橫濱流星 飾），晚上在停車場打工維生，意外地認識了失明的女孩明香里（吉高由里子 飾），活潑開朗樂觀的她，逐漸打開壘因往事而封閉了的內心。

橫濱流星飾演命途坎坷的拳手。（《看不見的愛》劇照）

橫濱流星是目前日本演藝界炙手可熱的新星，2019年憑著和深田恭子在《初戀那一天所讀的故事》中上演一段禁斷的姊弟戀引起注目，隨後成為愛情劇的實力派男神，接連演出多部令觀眾看得面紅心跳的愛情劇，榮升為女性觀眾的夢中情人。今次他在《看不見的愛》中飾演命途坎坷的拳手，與吉高由里子飾演一對苦命鴛鴦，一段戀情歷盡艱難卻未知最後能否有情人終成眷屬。

二人情深一吻，竟然非常尷尬。（《看不見的愛》劇照）

吉高由里子有「日本性感小魔女」之稱，年僅 22 歲時便憑著在《蛇信與舌環》中的全裸演出而引起注目，更憑該片奪得「日本奧斯卡」最佳新人獎。而在她高冷美顏的外表下，吉高由里子經常語出驚人及有很多古怪行徑，被形容為一位「無法簡單被定義」的演員。今次她在戲中飾演即使因為意外失明、失去家人仍保持樂觀，努力生活的堅強女子明香里，和失意的拳手壘相戀。

對吉高由里子而言，要飾演一名視障人士已經是不容易的事，她事前拜訪了很多視障人士取經，亦有閉上眼練習用盲人杖走路，及蒙著眼睛做菜等，但對她而高這些都不及要克服心中的尷尬和橫濱流星在銀幕上談情，因為吉高由里子比橫濱流星年長八歲，及她在現實中是那種會很直接表達愛意的進取類型，要飾演這類純愛電影對她而言難度頗高。至於橫濱流星則從小就是空手道高手，為了飾演戲中的拳手，特意受訓了兩個月，更於開拍前增重了10公斤，練就了一身精壯肌肉，令女觀眾可以大飽眼福。橫濱流星曾公開表示自己喜歡的對象是文靜的類型，令吉高由里子聞言大呼自己一定「不合格」。兩人在戲中不乏甜蜜溫馨的鏡頭，一場深情吻戲亦成為本片焦點所在，浪漫氣氛滿瀉銀幕。