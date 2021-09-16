PTGF出租女友︱程美段曾遇疑似「淫媒」招手：佢講啲嘢好奇怪

新片《#PTGF出租女友》下周三（22/9）正式上映，有份演出的程美段（Kiwi）便在電影中與趙善恆（恆仔）有不少對手戲，提到她的造型性感，更要挑逗恆仔，她直認初時有點緊張：「最後大家都要摸索，拿捏去到邊個位最舒服就放膽去做，唔使Take咁多，寧願放膽啲一次過去做。」Kiwi又表示拍接吻戲時前有刷牙保持口腔清潔：「肯定自己個口唔臭先，食完Lunch都驚有味，我嗌咗個芥蘭蒜蓉，都要刷個牙先。」

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至於首次拍戲最深刻的事情，Kiwi便指有場「自High戲」相當難拍：「同恆仔有纏綿戲，以為有對手易入戲，結果後尾係自己一個畀反應動作，自己幻想去投入，鏡頭淨係影我自己，我覺得仲難投入，同恆仔有肢體接觸會容易進入戲中狀態，到我自己時反而飲威士忌先入到戲，如果唔係畀唔到反應，我要嗌嘅，應該點嗌呢？」當中最大難度是「冇人掂要自己掂自己扮有人掂」。

程美段Kiwi變樣兼超低胸晚裝勁誇張 網民表示：你是故意的

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「PTGF」為錢，娛樂圈都有神秘飯局，有指女星出席會有利是收，程美段反問：「會畀番錢㗎咩？成日聽人講飯局，但從來唔明咩定義，食飯咪食飯，一班人朋友食飯，加個局字，飯局有咩特別？唔知代表咩。」

Kiwi稱沒有出席過這些飯局，反而遇過疑似「淫媒」的人士：「淫媒？講真好似試過，我覺得有啲怪怪哋，又唔知邊個，唔知有我電話，打嚟講啲嘢好奇怪，好驚呀，印象中係佢唔知點解佢知我喺邊，叫我今晚去邊度識邊一個人，可能食下飯唱下K，問佢係邊個唔講，我懷疑係一啲我見過嘅人，但依家冇啦。」她覺得可能因為有時形象性感而引來這些人「注意」，問她是否守得住底線？她即答：「守得住，如果唔係我可能機會更加多。」

Kiwi接受《香港01》訪問時亦有補充，指自己「踩過界」做保險後仍收到古怪短訊：「試過有啲自稱Agent無啦啦WhatsApp我，話係Party agent。（然後佢話你知時間地點人物價錢？）佢冇講，我亦冇覆佢。」