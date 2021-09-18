澤東電影X蘇富比拍賣展　親接觸「何寶榮」皮褸「周慕雲」打火機

國際名導王家衛將與香港蘇富比現代藝術拍賣合作，將於10月舉行，屆時會將30件王導演的電影珍藏公開拍賣。王家衛知道拍賣會並非公開進行，不少影迷難以一睹珍品，故特別在拍賣會舉行前一個月，於K11 Musea 舉行預覽會，從30件精品中再挑選十數件進行展覽，其中包括《春光乍洩》何寶榮的皮褸，還有《花樣年華》周慕雲的打火機及墨水筆，還有兩米高的《一代宗師》外國版海報，令大家跟這些珍品來個只有0.01公分距離的接觸。

拍賣會由即日至21日，於K11 Musea舉行。（網上圖片）

據王導演解說，今次這30年展品，大部分都是來自他不同的電影，當中包括服裝、道具、造型、攝影、海報，以至他個人收藏。「每一件都代表著電影從製作到面世的不同工序，此外，還有我們的長期合作夥伴張叔平、杜可風、夏永康的作品，以及幾位來自不同地區的藝術家，專門為這次30周年設計的作品。」

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眾多展品中以張國榮在《春光乍洩》中，穿過的黃色皮褸最為印象深刻，王導演更以一文《傷心探戈》來形容每件經典戲服。「夢露的白裙子，小馬哥（《英雄本色》Mark哥）的黑風衣，李小龍的黃色運動衣……最終都會獨立於角色，成為時代記憶。中國傳統戲曲裡，角色的造型叫扮相，登場被稱為亮相。相，不單指穿什麼，更多是指精神狀態，是氣質。」對於這件皮褸，王家衛更有一個特別深刻的專屬憶記︰「幾個星期後，在布宜諾斯艾利斯的火車站裡，出現了何寶榮的背影，獨自踟躕於夜深人靜的大堂角落。何寶榮一個人的時候，喜歡抱著那件皮衣，像在為自己取暖。那天晚上，有一刻，他把皮衣抱在懷裡。遠看過去，彷彿是一場單人探戈。他的舞伴，是他的黃皮衣。我一直留著這件黃皮衣。因為它象徵著曾經的存在；溫柔、叛逆，和煙花背後的落寞。」

《香港蘇富比2021年秋季拍賣預展》

日期：2021年9月18日 - 21日（周六至周二）

時間：11:00am - 7:00pm

地址：K11 MUSEA 6樓 605 K11 Art & Cultural Centre