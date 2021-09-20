內地網絡電影《四大美人》系列超乎想像　三國背景變抗日神片

內地網絡電影發展蓬勃，雖然是低成本製作，但就創意無限，往往有出人意表的作品誕生，今次小編為大家介紹《四大美人》系列，這幾部片將貂蟬、王昭君及楊貴妃等歷史人物改編成捉鬼大師、抗日神兵，創意加上少少「鹽花」調味，立即趣味升級。



睇張海報都知出事。（電影海報）

《四大美人》系列共有三部作品，分別為《四大美人之貂蟬大戰喪屍》、《四大美人之貴妃闖地府》及《四大美人之昭君捉鬼》，當中以貂蟬的故事最具創意，講述貂蟬受義父王允之命行離間計，先答應下嫁呂布，繼而當上董卓的妾氏，令兩父子反目，後來呂布一怒之下刺殺董卓，成功迎娶貂蟬，而貂蟬亦漸漸愛上呂布，但王允與曹操聯手殺死呂布，令貂蟬傷心欲絕。

《四大美人之貂蟬大戰喪屍》中，貂蟬對付的喪屍原來是二戰日軍。（電影截圖）

睇到一半，說好的大戰喪屍呢？神劇情由呂布死後展開，貂蟬認識了一位神仙，能助她回到過去拯救呂布，豈料意外穿越來到20世紀二戰抗日時期，在某村落裡，快將戰敗的日軍培育了一群喪屍兵作最後一擊，貂蟬、神仙與女軍官聯手對抗，成功撃退喪屍軍，最後貂蟬成功回到三國時期與呂布在一起。

貂蟬出浴相當性感。（電影截圖）

呂布與貂蟬的纏綿戲播完又播。（電影截圖）

更多《四大美人之貂蟬大戰喪屍》精彩場面

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相信很多觀眾睇完《四大美人之貂蟬大戰喪屍》都會有「究竟我睇咗啲咩」的感覺，但貂蟬抗日確實是前所未有的創意，吸引不少網民點擊欣賞。相比之下，《四大美人之貴妃闖地府》及《四大美人之昭君捉鬼》就較為失色，前者講述楊貴妃被賜死後，如何在地府成功回到陽間；而後者講到在宮中無所事事的王昭君，意外成為捉鬼大師，並幫助「處女鬼」完成心願。

點擊下圖睇埋《貴妃闖地府》同《昭君捉鬼》

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這幾部片製作質素低落，加上惡搞歷史人物，在「豆瓣電影」上的評分都不過2.5（10分滿分），有網民表示「豆瓣」沒有負分制，不然《四大美人》系列沒可能有分數。雖然明知是爛片，但以獵奇心態來看，都算有些趣味。