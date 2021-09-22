富春山居圖｜愛新覺羅後代啟星從不接宮廷戲　為劉德華破例演格格

清朝的皇族姓氏愛新覺羅廣為人知，但自清朝滅亡後，不少愛新覺羅的後人，都選擇改名換姓回歸平民生活。不過亦有人沿用這個皇族姓氏，並投身演藝界，這位就是女藝人愛新覺羅啟星，他當過女主角，亦拿過影后名銜。由於身份特別，不少製作人都向她埋手，希望她能演出宮廷劇格格一角，不過她絕不委協，不肯賣弄這個身份去換取角色。反之她唯一一次破格，就是為了兒時偶像劉德華。

電影2013年作品，劉德華三個字令啟星放下個人規條。(《富春山居圖》劇照)

愛新覺羅啟星的曾祖父，是溥儀的嫡系堂兄，故啟星是屬於清朝近親屬，雖然並沒有在宮廷生活過，但啟星自小的生活條件十分的優越，更在耳濡目染下得知不少宮廷禮儀。後來啟星選擇投身演藝行業，2005年更拍下第一部電影。

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隨後，啟星的事業亦不俗，更有參加過大大小小影展及電影頒獎禮，拿下不少獎項，2017年，更退居幕後當起製片人。不過愛新覺羅啟星在演戲上就有一個堅持，就是從不接拍宮廷戲，免得身份尷尬。直到2013年，她接獲一個通知，同樣是要求飾演格格，但今次條件卻無法抗拒，不是片酬吸引，而是電影的主角正是自己的兒時偶像劉德華，而合作的是電影《富春山居圖》，當中飾演啞女格格一角。

啞女格格一角，令大家對啟星另眼相看。(《富春山居圖》劇照)

是有天份，還是早已入血，啟星在演啞女格格時演得出神入化，大獲好評，不少網民讚她有如將古代的格格氣質，展現到今時今日的世界。雖然格格一角只是客串，但啟星的演技令人眼前一亮，實力更被肯定。