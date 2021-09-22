《12日》鄧麗欣延續愛情輪迴　Stephy︰有一種好深刻難受感覺

2000年，林愛華執導的《12夜》成為寫實的愛情經典，21年後林愛華再以編劇及導演角色拍攝《12日》，找來鄧麗欣（Stephy）及馬志威主演，以12日的相處，帶出由拍拖到結婚，十年時間兩個人感情及關係變化。電影《12日》更獲選為第18屆亞洲電影節開幕電影，得知消息後Stephy興奮表示：「好開心，因為今次是導演的另一延續，好有意思。自己剛為電影完成後期配音同睇完試片，好鍾意部戲，咁快就有好消息，希望可以接踵而來。」



Stephy拍完《12日》有所感受︰「《12日》帶出兩個人相處，有冇搵到一個舒服相處嘅方法、有無彼此妥協，明唔明白對方想要什麼。」（《12日》劇照）

《12日》今日率先發放電影節海報，男女主角在鬧市燈影下背對背，Stephy望著遠方若有所思、馬志威則手插褲袋、閉著眼，中間有「愛情輪迴」四字，透出戀人間的無奈。Stephy直言《12日》是導演以一段十年感情中的12日，作為時間性去表達男女主角的感情變化，拍的時候已經好有感覺：「《12日》帶出兩個人相處，有冇搵到一個舒服相處嘅方法、有無彼此妥協，明唔明白對方想要什麼？當中好幾場戲拍嘅時候同睇試片時，自己都有一種好深刻、難受感覺，相信有經歷過不同感情嘅朋友，無論男女都會有共鳴。」

Stephy再次飾演成熟角色，角色橫跨十年。（《12日》劇照）

鄧麗欣與馬志威延續舊版《12夜》，締造另一次愛情輪迴。（《12日》劇照）

至於首次憑主演電影入圍亞洲電影節的馬志威非常高興可以參與《12日》，因當年《12夜》都是隨伴成長，可以同林愛華導演、Stephy 合作更加榮幸。「第一次參與嘅電影入圍亞洲電影節，好開心，之前無諗過有機會參與到《12日》，角色需要橫跨十年對演員講係一個挑戰，同Stephy合作好有得著，導演嘅愛情觀則比較獨突，拍愛情片嘅觸覺亦唔一樣，有別一般港產愛情片。」而導演林愛華對《12日》未上映已有喜訊：「好久沒在香港拍戲，今次『回歸』，是拍《12夜》的新一章，真是最好不過，能做開幕電影，更是喜上加喜！ 」第18屆香港亞洲電影節將會由10月27日至11月14日舉行。