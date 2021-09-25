《捉鬼敢死隊魅來世界》向84年版致敬　孫仔繼承祖業捉鬼裝備重現

1984年，首部《捉鬼敢死隊》面世，瘋魔80年代全球影迷，除後的續集亦大受歡迎。不過2014年的重啟女版，雖然有雷神基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）加持，但都於事無補，這個2021年版本，視為《捉鬼敢死隊》真正延續篇，稱為正規第三集《捉鬼敢死隊：魅來世界》(Ghostbusters: Afterlife)，將於11月18日香港、美國同步公映。

一見到呢個Logo，腦海就會泛起主題音樂。（《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇照）

今次《捉鬼敢死隊：魅來世界》，擺明車馬向1984年版致敬，全新接班人將會活化一代經典，復刻原作情懷創出新「驚喜」。新版由一眾少年軍接棒，包括《怪奇物話》Finn Wolfhard與《Marvel 隊長》Mckenna Grace是兄妹主角，將聯同《蟻俠》保羅活特 (Paul Rudd)，與一眾孫仔一同研究捉鬼秘技。繼承祖業的不單止劇情，電影導演積遜懷文 (Jason Reitman)亦是「子承父業」，延續父親艾芬懷文(Ivan Reitman)於1984年及1989年執導的原裝版本，接力搞鬼。

孫仔拎起支捉鬼槍，孫承祖業。（《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇照）

《捉鬼敢死隊：魅來世界》劇情由主角回到祖父古老大屋發現「遺物」開始，當中有出土原裝「捉鬼機」及老爺捉鬼車。而鬼怪方面，除了有標誌性的可愛棉花糖鬼，仲會有喪屍、地獄犬、為食鬼等紛紛登場。

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電影上月在美國舉行CinemaCon期間，率先放映，獲得不少好評。Entertainment Weekly譽為：「令人愛不釋手！處處隱藏向前作致敬的懷舊彩蛋，而整體故事仍活潑新鮮！」荷里活影評人協會(Hollywood Critics Association)創辦人Scott D. Menzel，更指這是他畢生期待看到的電影續集：「致敬經典完全到位！完美重現《捉鬼敢死隊》段段難忘回憶。」