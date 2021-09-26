《乾柴烈火》古天樂楊千嬅首次合作　黃偉文八屆散打王最爆笑

2002年上映的《乾柴烈火》，由古天樂、楊千嬅主演，葉偉信執導。無錯，是拍《殺破狼》系列及《葉問》系列的葉偉信，他早年其實拍過不少喜劇，包括《誤人子弟》、《生化壽屍》、《五個嚇鬼的少年》等，而《乾柴烈火》算是其中出色之作。

2002年的古天樂早已是電影男主角，而且演喜劇已有自己一套風格。（《乾柴烈火》影片截圖）

故事講女性雜誌《淑女》和男性雜誌《紳士》，被作家Michelle（陳慧珊 飾）收購，準備合併為新雜誌《Boku》。從小在中藥舗長大的Alice（楊千嬅 飾）是小記者，而Ryan（古天樂飾）則是《紳士》的副總編，深受女性歡迎。一次採訪發生意外，令Alice對Ryan有了好感，但Ryan只想向Michelle埋手，形成一個三角局面。

當年兩位都當紮，仲係好靚仔靚女。（《乾柴烈火》影片截圖）

這是未有合拍片年代的香港電影業，當紅的有了人氣，自然獲電影公司睇中，拍多兩套電影。楊千嬅因為一首《少女的祈禱》，一部《新紮師妹》爆紅，而古天樂又因為劇集《尋秦記》人氣急升，二人在電影相遇，當年是一件大事。而當時明星拍愛情喜劇亦是一個熱潮，正如劉德華、鄭秀文都會拍《孤男寡女》、《瘦身男女》，比較近年只有動作片、警匪片才邀得巨星參與，那年頭合作模式是比較豐富。

+ 5

特別推介是戲中飾演深圳八屆散打王的黃偉文，充滿喜感的對白和動靜，一個豐滿身形卻賦予「散打王」稱號已相當抵死，還有最後亮相的金腰帶，是最爆笑一幕。雖然演出好笑，不過要選Wyman在銀幕上最出色演出，始終都係《算死草》中的龍二哥，一絕。