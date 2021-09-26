《阿媽有咗第二個》煞科　姜濤：劇組令我感到充滿了愛

彭秀慧執導、毛舜筠、姜濤、Jer（柳應廷）領銜主演的《阿媽有咗第二個》宣告煞科，身兼導演及編劇的彭導感觸良多：「今次是我的第二部電影，亦是隔了幾年再次經歷一個拍攝劇組，我喜歡這個劇組有很多人與人之間的溝通與交流，令我在煞科時更加不捨得；作為一個導演，希望團隊都能享受到一段美好時光，這個行業很艱苦，不享受實在幹不下去，希望享受今次合作的同時，他們往後繼續有工開！」

姜B開香檳。（電影公司提供）

彭導演一直非常欣賞毛舜筠、渴望有朝一日可以合作，今次終能得償所願，彭導演感覺很夢幻：「我好感恩得到毛姐的信任，那種信任不是普通專業演員的信任，而是彼此的心是連接的，是思想上對演戲、對劇本以至女人直覺，我們的想法都是連接的，偶然觀點有些不同，我們都會坦白說出來，然後找到一個中間點，尊重大家去嘗試；毛姐不只專業這麼簡單，而是整個準備很充足，游刃有餘，令我肅然起敬。你知道嗎，我從未看到她在現場看過劇本！」

姜B表示第一次參與電影拍攝，要多謝毛姐及其他前輩及工作人員的照顧。（電影公司提供）

起用姜濤與Jer（柳應廷）擔正，彭導演自覺肩負起一個重大使命：「姜濤與Jer都是新演員，我希望為他們帶來難忘、很有營養的第一次，可以令到他們在歌手身份以外，真的喜歡成為演員。因為他們不一定享受拍戲艱苦的日子，不但不夠休息，而且演戲往往重複又重複，不只一次聽到他們說做live都沒有這樣辛苦，譬如Jer說過，演一場感情戲，比做六場演唱會更辛苦；對姜濤來說，也許準備一個舞台演出很容易，但當牽涉一些內心演繹，對他可能很不安，但我希望在今次的拍攝過程中，會令他們知道自己在演員路上還有很多可能性。不過可能要到電影上畫，他們看到自己的演出，才更加肯定自己的認真與努力並沒有白費。」

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影后毛舜筠身經百戰，這回卻真切感受到上天對《阿媽有咗第二個》的眷顧，因而感恩不已：「光說天氣這一環，這個月內下了不知多少場雨，我們竟能全部避過，明明早上還在下大雨，我們不知道怎麼辦，誰知下午去到現場，雨停下，猛烈的陽光出來了！也有預測說兩個颱風一齊來，又可以消失得無影無蹤，完全對我們沒有影響，真的要感謝上天很愛這部電影！」

跟姜濤與Jer兩位新演員合作，「左右逢源」的毛姐，有不一樣的獨特體會：「戲裡有這兩位新演員演我的『兒子』，這是我的福氣，首先他們十分努力做好自己的本分，帶給我很多驚喜，同時有他們的參與，令這部戲生色不少！」

首次亮相大銀幕，姜濤表示非常珍惜這次難能可貴的機會：「感謝彭秀慧導演的賞識，令我可以第一次參與電影的拍攝，同時要多謝毛姐及其他前輩、工作人員的照顧，這個劇組令我感到充滿了愛，拍得非常享受與開心！」與姜濤同步在演員路上起跑的Jer（柳應廷），也深感慶幸：「好開心在唱歌以外有新的嘗試，多謝彭秀慧導演給予呢個機會，期待自己將來有更多新挑戰！」