《危機航線》劉德華拍A380劫機事件　1:1實景搭建三層豪華艙

由彭順執導，劉德華、張子楓、屈楚蕭領銜主演，劉濤、郭曉東、蔣夢婕特別出演，姜超、高曙光友情出演，王龍正、周興哲、張垚、張揚等主演的電影《危機航線》宣佈開機，同時發佈一款有聲概念海報。電影主要講述了世界上最大的三層豪華客機A380首次航行遭遇劫機，一位國際安保專家與女兒聯手在萬米高空對抗劫匪的故事。本片是劉德華與張子楓首次出演父女檔，也是國產片首次全景式展現有“空中五星級酒店”之稱的A380客機內貌，甚具可觀性。

由彭順執導，劉德華主演兼監製《危機航線》正式開鏡。(官方相片)

電影別出心裁發佈了一款「有聲」概念海報，紅色聲波紋組成一架飛機的形狀，用手機掃描聲波紋則能聽到一段緊急求救語音：「這是航班HY688，飛機被劫持，立即報警！」據悉，語音來自片中航宇航空的CEO李航宇（郭曉東 飾），驚慌失措的語氣預示着一場萬米高空上的驚魂之旅已經開啟。故事發生在一次豪華航班上，面對劫機、暴徒、迫降威脅等接踵而至的危險。

大批工作人員參與開鏡儀式。(官方相片)

劉德華飾演的國際安保專家高皓軍挺身而出與暴徒周旋；張子楓飾演高皓軍女兒小軍，意外失明後一直對父親耿耿於懷，當親情危機遇上航空劫難，這對父女如何化險為夷，將是影片最大賣點。電影中的豪華客機是有着「空中巨無霸」、「空中五星級酒店」之稱的A380，自問世以來一直備受矚目，本次片中將展現A380最新設計型號：「共有三層機艙，起飛最大重量為580噸，相當於400輛房車、7層高樓，可以停放20輛雙層巴士，承載800人。」據悉，電影投資近3億，將1:1實景打造飛機三層豪華內艙，力求讓觀眾身臨其境。

影片開拍之際正值劉德華生日，劇組也為他送上生日祝福。據悉，劉德華此次在片中亦有大量動作戲，劉德華將與多名年輕演員上演密閉空間內驚險刺激的高空對決。值得一提的是，繼《拆彈專家》、《追龍》、《掃毒2》、《拆彈專家2》、《人潮洶湧》等片後，劉德華再次延續「主演並監製」的模式，在出演《危機航線》主角的同時也座鎮影片監製，在幕後環節上為影片投入更多精力。此前，劉德華監製的作品幾乎都做到了口碑、票房雙豐收，「劉德華監製」也成了影片的品質保證。