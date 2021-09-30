魷魚遊戲｜李政宰曾封最年輕影帝　《下女》18禁全裸演出勁震撼

Netflix劇集《魷魚遊戲》日前上架後成為全城熱話，連日來佔據收視排行榜冠軍。男主角李政宰將「成奇勳」演得絲絲入扣，絕對是劇集大受歡迎的功臣之一。

現年48歲的李政宰曾經是南韓史上最年輕的影帝，近年多演反派的他，其實最拿手演愛情片，被評為「最適合演出浪漫愛情電影」的男演員，往後為了證明演技實力而挑戰不同類型角色，在2010年的18禁電影《下女》中，跟影后全度妍有大膽全裸演出，震驚不少觀眾！



李政宰年輕時相當秀氣。（劇照）

重溫更多李政宰年輕時演出

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李政宰於1993年以劇集《恐龍先生》出道，同時涉足影壇，而他在電影圈的發展似乎更順利，入行第二年便奪得青龍獎、大鐘獎及百想藝術大賞的最佳新人，1998年更憑電影《日出城市》勇奪青龍獎最佳男主角，成為史上最年輕影帝。

李政宰出名身材好，多年來保持爆肌身形。（劇照）

李政宰在《下女》跟全度妍的大膽床戲相當轟動。（電影海報）

重溫李政宰《下女》大膽演出

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對香港觀眾來說，初次會留意李政宰是2000年上映的《觸不到的戀人》，跟全智賢上演一段跨越時空的愛情故事。過了30歲後，李政宰挑戰更多不同面貌的角色來證明演技，當中以《下女》豪宅男主人最震撼，他跟全度妍全裸拍攝大膽情慾場面，尺度之大令人咋舌。

《魷魚遊戲》爆紅讓全世界觀眾更認識李政宰。（劇照）

李政宰參演過不少賣座電影，包括《觀相》及《復國者聯盟》，亦於《與神同行》系列中飾演「閻羅王」。對比電影成就，李政宰在劇界發展似乎較為遜色，但今次《魷魚遊戲》爆紅，證明這位演技派在哪個平台都會發光發熱。