金馬獎《濁水漂流》獲12提名　4演員入圍吳鎮宇李麗珍爭影帝女配

第58屆金馬獎入圍名單於今日（5/10）公布，由金馬影后謝盈萱以及最佳新演員得主陳姸霏宣布，而第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日在國父紀念館舉行。當中由吳鎮宇主演的港產片《濁水漂流》提名足有12項，包括最佳劇情長片、最佳導演、最佳男主角、最佳男配角、最佳女配角 、最佳攝影、最佳剪接、最佳造型設計、最佳改編劇本、最佳原創電影音樂、最佳原創電影歌曲，而由陳果執導的《鬼同你住》則入圍最佳原創劇本。



電影《濁水漂流》反映本港無家者面對社會的實際情況。(電影劇照)

吳鎮宇憑2000年《鎗火》奪第37屆金馬獎影帝。（劇照）

李麗珍曾憑許鞍華導演的《千言萬語》奪得第36屆金馬獎視后。（劇照）

《鬼同你住》入圍最佳原創劇本。（《鬼同你住》劇照）

第58屆金馬獎入圍名單：

最佳導演

《花果飄零》羅卓瑤

《濁水漂流》李駿碩

《緝魂》程偉豪

《瀑布》鍾孟宏

《青春弒戀》何蔚庭

最佳女主角

《瀑布》賈靜雯

《瀑布》王淨

《美國女孩》林嘉欣

《修行》陳湘琪

《美國女孩》方郁婷

最佳男主角

《緝魂》張震

《當男人戀愛時》邱澤

《濁水漂流》吳鎮宇

《金錢男孩》柯震東

《角頭－浪流連》鄭人碩

最佳男配角

《詭扯》劉冠廷

《濁水漂流》謝君豪

《月老》馬志翔

《濁水漂流》柯煒林

《角頭－浪流連》龍劭華

最佳女配角

《當男人戀愛時》鍾欣凌

《青春弒戀》陳庭妮

《濁水漂流》李麗珍

《該死的阿修羅》王渝萱

《不想一個人》温貞菱

最佳劇情長片

《瀑布》《美國女孩》《緝魂》《濁水漂流》《月老》

最佳音效

《緝魂》《詭扯》《叱咤風雲》《青春弒戀》《月老》

最佳攝影

《緝魂》《瀑布》《濁水漂流》《美國女孩》《月老》

最佳剪輯

《緝魂》《瀑布》《濁水漂流》《少年》《青春弒戀》

最佳視覺效果

《緝魂》《詭扯》《瀑布》《月老》《複身犯》

最佳原創劇本

《高山上的熱氣球》《瀑布》《美國女孩》《該死的阿修羅》《鬼同你住》

最佳改編劇本

《月老》《濁水漂流》《緝魂》《詭扯》《修行》