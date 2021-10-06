荷里活有個耆福黨｜羅拔迪尼再演喜劇　扮意外呃保險諷湯告魯斯？

瘋狂喜劇《荷里活有個耆福黨》，難得集齊三大影帝，夾埋230歲同你搞笑。故事講羅拔迪尼路飾演的監製麥斯，因新片票房失利欠下黑幫金主方雷（摩根費曼 飾）巨債，為保命仔靈機一觸，決定再開新片，仲邀得過氣動作巨星杜克（湯美李鍾斯 飾）擔任男主角，在拍攝期間設法造成意外整死對方詐取鉅額保險金。劇本抵死，但就不獲投資者垂青，游走多年都無人問津，直至羅拔迪尼路出現。（上映日期︰10月7日）

羅拔迪尼路心懷不軌，找來湯美李鍾斯「送死」。（《荷里活有個耆福黨》劇照）

羅拔迪尼路、摩根費曼、湯美李鍾斯在荷里活打滾多年，難得首聚認真難得，而該劇本就一直不獲重視，劇本是荷里活著名編劇佐治加路作品，仲身兼導演，但一直找不到老闆投資，最後因金獎影帝羅拔迪尼路的一句話而起死回生。原來羅拔迪尼路當時花了8個月拍完《愛爾蘭人》後，立刻打電話跟佐治加路大吐苦水，崩潰直呼：「我不想再演黑道，想做些有趣的事！」於是佐治加路打蛇隨棍上，獻上《荷里活有個耆福黨》劇本，羅拔迪尼路一看便愛上，促成二人在1988年《午夜狂奔》合作後，再度合作。

戲中大橋，演員意外身亡獲鉅額賠償，其實是羅拔迪尼路在片場見到這幕從而靈機一觸，而在戲中為呈現這一幕，編劇疑似惡搞出名「唔錫身」的湯告魯斯當這個人版。羅拔迪尼路去到片場探班，見到一個打扮成湯告魯斯模樣的演員，因拍攝時意外失足，結果套戲未上畫就賺到500萬美金保險賠償，令他決定要千方百計殺死自己下套作品的男主角湯美李鍾斯。一連串似是而非的劇情，令電影特別有趣味。