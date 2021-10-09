亞洲電影大獎｜劉亞仁蒼井優封帝后　《智齒》《狂舞派3》贏三獎

《第15屆亞洲電影大獎》10月8日晚於韓國舉行，由林家棟主演的香港電影《智齒》榮獲4項提名，最終贏得「最佳美術指導」及「最佳音響」，至於獲提名男主角的林家棟，不敵《收屍人》的劉亞仁，這更是劉亞仁憑該片奪得第四個影帝殊榮，影后就由日本女星蒼井優憑《間諜之妻》奪得。

劉亞仁憑《收屍人》四奪影帝殊榮。(影片截圖)

受疫情影響，來自中國、香港、台灣、日本等地的入圍者，均未能現身會場，只能透過視像參與。最佳男主角由劉亞仁憑《收屍人》奪得，這已是他憑該片奪得第四個男主角，之前包括《青龍電影獎》、《百想藝術大賞》及《第30屆釜日電影獎》，今次更是撼贏役所廣司及林家棟奪得。

劉亞仁為拍攝《收屍人》，增肥15kg，電影即將於香港上映。（《收屍人》劇照）

至於最佳女主角，就由蒼井優憑《間諜之妻》奪得，由於蒼井優正在拍戲，最後由導演黑澤清透過視像代領。而黑澤清更憑該片贏得最佳電影，他在視像中笑言︰「如果知道會贏，我不會介意接受隔離14日親身到來。」

林家棟及監製Paco在香港透過Zoom參與典禮。（電影公司相片）

林家棟爭第十五屆亞洲電影大獎男主角，可惜最終輸給劉亞仁。（《智齒》劇照）

至於香港代表之一《智齒》，四項提名中，贏得兩項，包括「最佳美術指導」麥國強及「最佳音響」Nopawat Likitwong，而在視像同步參與的除了有林家棟，還有監製黃柏高，他代領獎項時說：「大家好，我係電影監製黃柏高。由於麥國強因事未能出席，我們藉此機會向一眾亞洲電影大獎評審致以衷心感謝。同時在此感謝電影投資方、監製葉偉信、導演鄭保端的鼎力支持。希望各位身體健康，多謝各位！」另一得獎香港代表是《狂舞派3》，戴偉憑該片榮獲最佳原創音樂。

蒼井優憑《間諜之妻》奪得最佳女主角。（《間諜之妻》劇照）

戴偉憑《狂舞派3》榮獲最佳原創音樂。（《狂舞派３》劇照）

《第15屆亞洲電影大獎》得獎名單

卓越亞洲電影人獎︰李秉憲

最佳電影︰《間諜之妻》／日本

最佳導演︰張藝謀《一秒鐘》／中國

最佳男主角︰劉亞仁《收屍人》／韓國

最佳女主角︰蒼井優《間諜之妻》／日本

最佳男配角︰金玄彬《無聲》／台灣

最佳女配角︰蒔田彩珠《晨曦將至》／日本

最佳劇本︰《追尋音樂的靈光》／印度

最佳新人導演︰洪意晶《收屍人》／韓國

最佳新人︰劉浩存《一秒鐘》／中國

亞洲最佳票房電影︰《鬼滅之刃劇場版無限列車篇》／日本

最佳美術設計︰《智齒》／香港

最佳服裝設計︰《間諜之妻》／日本

最佳攝影︰《THE WASTELAND》／伊朗

最佳視覺效果︰《八佰》／中國

最佳音樂︰《狂舞派3》／香港

最佳音效︰《智齒》／香港

最佳剪輯︰《懸崖之上》／中國