《一級指控》揭露政商勾結底牌　方中信為公義掀法庭戰

香港久未有律政電影上映，10月28日就有一部 《一級指控》正式上映，原定前年上畫並競逐金像獎，但因某些原因而擱置，到今年才正式跟大家見面。電影集合一眾好戲之人，包括方中信、譚耀文、陳家樂、曾江、張建聲、何珮瑜，還有令人懷念的智叔廖啟智。電影由黃國輝執導，鮑偉聰、甄栢榮等編劇。

陳家樂是位律政新丁，連輸20場官司。（《一級指控》劇照）

《一級指控》的故事結構簡單，一直問大家一條問題：「法律，到底是什麼？」電影講述城中富豪郭世榮（廖啟智 飾）女兒被殺，引發全城哄動，年輕律師何學銘（陳家樂 飾） 接手案件，為無權無勢的疑兇李逸峰（黃定謙 飾）辯護。面對控方聲明顯赫的資深大律師陳康禮（譚耀文 飾），毫無破綻的不利証據，何學銘只得向金牌大狀雷有輝（方中信 飾）求助。唯雷有輝的非常手段，令法律黑白界線愈變模糊。

方中信是為利是圖的大律師，打官司不求公義只求獲得最大利益。（《一級指控》劇照）

方中信、譚耀文、陳家樂三人在電影中對簿公堂，戲路縱橫。方中信是一個連勝二十場的城中著名大律師，十年前代表成富商場倒塌遇難者控告承建商，可惜敗訴而回。自此對法治心存懷疑，諷刺地事業卻步步高陞。而譚耀文是律政署首席檢控官，與雷有輝同屆法律系畢業，一直堅信法治乃香港安穩基石。陳家樂則是連輸二十場的新晉大律師，行事規矩，仍滿腔熱血。

另一三角對壘是廖啟智、曾江、張建聲三人分別飾演政商界重要人物，關係千絲百縷，卻各懷鬼胎。廖啟智是城中富豪，妻子早逝，一直疼愛獨女Angie。女兒慘遭殺害，誓要緝凶。曾江是愛民黨創黨主席，表面上已經退休，實則仍操控黨務運作。張建聲是愛民黨副主席，一直活在父蔭之中。