台北電影獎｜《當男人戀愛時》邱澤封帝︰感謝我的女主角許瑋甯

原訂7月舉行的《第23屆台北電影獎》，受疫情影響延至今晚（9/10）舉行。最佳男主角由《當男人戀愛時》邱澤奪得，是繼2018年《誰先愛上他的》後，第二度稱帝。最佳女主角頒由《愛．殺》的陽靚奪得，戲中她有不少情慾場面，作出極大突破。而全晚的大贏家是贏得最佳導演、最佳劇情長片4個獎項的《消失的情人節》。

邱澤得獎後，公開多謝女友︰「「感謝我的女主角許瑋甯，以及我的經紀公司。」（台北電影節官方相片）

最佳女主角由陽靚的《愛．殺》奪得。（台北電影節官方相片）

最佳男主角由《當男人戀愛時》邱澤奪得，他在台上除多謝劇組，更寄語大家可以早日走過疫情︰「希望我們可以回到生活的每一個當下。」隨後又補充︰「感謝我的女主角許瑋甯，以及我的經紀公司。」至於最佳女主角由陽靚的《愛．殺》奪得，她在台上多謝導演，感謝她用了二十年的人生經歷寫下這個角色。「謝謝妳把這麼迷人的角色託付給我。」

陳玉勳執導的《消失的情人節》，連奪４獎成大贏家。（台北電影節官方相片）

《第23屆台北電影獎頒獎》完整得獎名單

百萬首獎︰《捕鰻的人》

最佳劇情長片︰《消失的情人節》

最佳導演︰陳玉勳《消失的情人節》

最佳女主角︰楊靚《愛・殺》

最佳男主角︰邱澤《當男人戀愛時》

最佳女配角︰百白《詭扯》

最佳男配角︰劉冠廷《詭扯》

最佳編劇獎︰徐譽庭《我沒有談的那場戀愛》

最佳攝影︰許哲嘉《捕鰻的人》

最佳新演員︰陳姸霏《無聲》

最佳紀錄片︰《捕鰻的人》

最佳剪輯獎︰賴秀雄《消失的情人節》

最佳造型設計︰董彥秀《怪胎》

最佳美術設計︰趙思豪《同學麥娜絲》

最佳配樂獎︰盧律銘《無聲》

最佳聲音設計︰郭禮杞、李東煥《無聲》

最佳視覺效果︰郭憲聰《消失的情人節》

最佳動畫片︰《夜車》

最佳短片︰《鋼琴課》

傑出技術︰《廢棄之城》

楊士琪卓越貢獻獎︰黃建業