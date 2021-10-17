《葉問》3大最受爭議劇情　家中武鬥跟日本人切磋真係有發生？

電影《葉問》於2008年上映，由葉偉信執導，甄子丹、熊黛林、任達華主演，電影大獲好評，更一口氣拍足四集成為賣座系列。要數經典情節，第一集含金量極高，「我要打十個」、家中大戰金山找，還有壓軸跟日本軍官大戰都印象難忘。如果你以為這全是編劇虛構出來的情節，原來不盡不實，因為部分都有根有據。



金山找上門要求一戰。(《葉問》影片截圖)

一）家中大戰金山找

《葉問》首集，講到南北兩地宗師互有切磋，其中來自北方的金山找便以過江龍姿態要逐一擊倒南方的師傅，其中葉問貴為一代宗師，自然成為目標對象。這個情節看似戲劇性，但原來並非虛構，根據葉問幼子葉準回憶，印象中的確有不少練武之人上家切磋，而有北方武士南下踢館，被父親打敗的亦是真事，只是當中細節便記不清楚了。所以電影組便將金山找（樊少皇 飾）踢館及闖進葉家的細節寫上去。不過在葉準記憶中，父親最愛比的不止是武，還有「衛生麻將」。

金山找最終敗給葉問，但後來又成為好友。（《葉問》影片截圖）

二）紗廠授徒習武

戲中，葉問曾在朋友周清泉（任達華 飾）旗下的紗廠大戰及授徒，大戰未必是真，但授徒就是千真萬確，這亦是葉問第一次授徒的地方。葉準還記得父親的好友周清泉，因為葉問在戰前曾有恩於周，故去到戰亂期間，但凡父親提出要求援助，周清泉都義無反顧地提供協助，而葉問第一次開班的地方就在周清泉的紗廠。工人白天紡紗，晚上練詠春。而周清泉的兒子周光耀，也近水流台，成為葉問的大弟子。

在紗廠教拳，都是真確事實。(《葉問》劇照)

這一幕是系列的經典場口。（《葉問》影片截圖）

三）單挑日本人

在電影結局一場，日本軍官三浦（池內博之 飾）跟葉問作公開對戰，現實中，公然拳打日本軍官當然無可能，但閉門切磋倒有傳是屬實。這是源於葉問在佛山名氣頗高，日本人請他來當教頭，並先跟日本武士比武，結果不到一分鐘時間便把對手擊倒，後人更以「不到一分鐘」為這場比武命名。不過葉問都怕戰勝一事會生事端，故決定暫且離開佛山，輾轉來到香港。不過關於這一段傳聞，葉準則證實純屬編劇虛構。歷史專家也指葉問根本從未跟外國人打，而離開佛山也只為逃難，並非為逃避日本人追捕。

那個年頭公然跟日本人打鬥，根本冇可能。（《葉問》劇照）

「我要打十個」一幕相當經典，但當然是戲劇效果。（《葉問》劇照）