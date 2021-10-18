80年代中國第一美女龔雪疑因性醜聞引退　背後原來另有真相

80年代獲封「中國第一美女」的內地女演員龔雪，除了擁有絕色美貌，更是百花獎與金雞獎雙料影后，不過當年她在巔峰之際突然宣布退出影圈，原因眾說紛紜，其中最廣為人知的是，龔雪因牽涉入一單性醜聞，為保名聲才被迫引退。



年輕時嘅龔雪真係仙氣爆燈！（百度百科圖片）

現年68歲的龔雪自幼便熱愛表演，小學三年級便參加國家文化活動機構「少年宮」的演出，70年代中加入解放軍總政治部話劇團，到70年代尾正式入行拍戲。當年龔雪的美貌稱得上是驚為天人，因而有「中國第一美女」之稱，就算今時今日拍埋一眾小花都不會被比下去。除了外貌出眾，龔雪的演技亦備受肯定，1984年憑電影《大橋下面》連奪百花獎最佳女演員及金雞獎最佳女主角。

龔雪曾經是當紅演員，圖為與蘇菲亞羅蘭合照。（網上圖片）

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可是，龔雪當上雙料影后不久便決定前往美國留學，當時內地爆出轟動一時的「上海流氓大案」，有傳三名高官子弟以不法手段性侵了50多名婦女，其中一名疑犯披露涉案的百多名女子的名字，當中出現一名姓龔的當紅女星，茅頭立即指向龔雪。雖然龔雪多次否認，更請律師登報澄清，但外間仍認為她就是受害人之一，形象大受打擊。

龔雪回流上海定居後，曾多次出席公開活動。（視覺中國）

龔雪在事業高峰時引退，更令人確信她因為性醜聞而離開，但實情是她在美國留學認識了才子張迅，二人於1986年結婚，兩年後龔雪誕下女兒，她為了家庭甘願放棄演藝事業，過著幸福安穩的生活。在美國定居多年，龔雪與丈夫於2006年回流上海，她亦再次現身各大電影活動，雖然臉上有歲月痕跡，但依然美麗動人。