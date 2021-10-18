威尼斯影展大放異彩　《月光光殺清光》上周美國開畫即成票房冠軍

環球影業與原班人馬再度回歸炮製的新作《月光光殺清光》（Halloween Kills），是3年前《月光光心慌慌》的第二部曲，電影上星期在美國率先上映，即備受粉絲和影迷追捧，開畫周末勁收5千萬美元，大熱成為美國週末票房冠軍。



《月光光殺清光》上周美國開畫即成美國週末票房冠軍。（《月光光殺清光》劇照）

《月光光殺清光》上星期在美國率先上映，開畫周末勁收5千萬美元，成為美國週末票房冠軍，更擊敗今年多部驚慄猛片如《無聲絕境II》、《詭屋驚凶實錄3》及《國定殺戳日：無限狂屠》；就連其他猛片《哥斯拉大戰金剛》、《幻險森林奇航》、《爆機自由仁》及《黑白魔后》等都敗於《月光光殺清光》手中。戲勢如虹，難怪也同樣讓香港觀眾非常期待。

《月光光殺清光》是3年前《月光光心慌慌》的第二部曲，前作當年吒咤一時，成為這個橫跨40年的長壽驚嚇系列中票房最高一集，今集當然不容有失，重金禮聘原創人「恐怖大師」John Carpenter及《思．裂》《訪．客》Jason Blum 擔任監製，原班演員Jamie Lee Curtis、Will Patton、Judy Greer及Andi Matichak再度亮相。電影在早前威尼斯影展大放異彩，更宣佈Jamie Lee Curtis榮獲金獅終身成就獎，影迷們無不振奮，引頸以待這部驚典新作。