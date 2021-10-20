《自殺特攻》女星Cara Delevingne大談性史　曾於電梯發生一夜情

2016年上映的DC漫畫電影《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）雖然口碑不佳，但仍大收近7.5億美元（約58.5億港元）票房，連帶幾位主演都人氣急升，當中包括由模特兒轉型演員、戲中飾演「魅女巫」（Enchantress）的Cara Delevingne。

Cara Delevingne在《自殺特攻：超能暴隊》相當搶鏡。（劇照）

Cara Delevingne近日上節目受訪大談性經驗，她透露只試過一次一夜情：「好細個嗰陣發生，我記得成個過程好自然。我同對方一齊玩音樂，玩咗3個鐘，我打鼓佢彈結他，然後交換位置。佢揸車送我返屋企，我哋喺電梯做愛，我覺得好性感，好正，我唔係唔喜歡佢，第一日識佢就…是但啦，係好瘋狂嘅。」

Cara Delevingne於節目大談性經驗。（影片截圖）

這一集節目以「性愛的歡愉」為主題，Cara Delevingne仲分享了自慰經歷：「係成長以來最差勁嘅一件事，自慰會令你覺得羞辱，第一次有感覺係泳池嘅氣泵，又會長時間磨蹭泰迪熊腳仔。仲記得有一次我只著住內衣褲，坐上一個用沙堆砌嘅城堡上面，真係好正。」

Cara Delevingne曾公開承認雙性戀。（Getty Images）

Cara亦談到現在已不再看成人電影，因為覺得絕大部份影片都以男性角度出發：「我覺得（睇成人電影）幾有趣，但從未以女性的角度去拍出一部作品，而家係越來越多的人咁做，但至少喺我長大嘅時候，係好唔健康嘅事。」主持人問她人生中最享受的一次性愛，她表示跟男人或女人，甚或雜交都可以很開心，所以難以選擇。