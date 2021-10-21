麥浚龍否認嚴重超支致《風林火山》遲遲未上映：唔知啲傳聞邊度嚟

麥浚龍（Juno）今日（21日）以全黑造型現身服裝品牌活動，型格十足。Juno接受訪問時透露曾與日本「街頭風潮流教父」藤原浩有段淵源：「喺日本東京電影節佢有嚟睇《殭屍》首映，嗰次都奇妙，原來日本對『殭屍』電影嘅熱情好強，會攞晒啲1983年嘅原裝Poster 嚟簽名，嗰年仲要係好凍，我仲凍病咗。」

Juno透露正忙於電影、自家服裝品牌和藝人管理的工作。（陳順禎攝）

對於Tyson Yoshi直指自己太怕醜未敢上前與Juno打招呼，Juno笑言：「多謝多謝。（會唔會都想同啲後生仔合作？）當然想啦，其實自己之前都物色緊新嘅歌手，啱啱都簽咗王嘉儀，都會留意緊唔同類型嘅歌手。（會陸陸續續簽啲新人返嚟，定會簽好朋友返嚟？）反而不嬲都冇話要簽啲『好朋友』返嚟，反而係嗰個人有佢啲特質，有年資還是無年資都有佢獨特嘅地方。」

Juno年初與謝安琪結束三年合作，正努力物色新歌手。（陳順禎攝）

風林火山｜麥浚龍搵演員拍很辛苦 由30度拍到負30度過程超新奇

至於被追問《風林火山》何時上映，Juno稱：「喺導演嘅工作已經差唔多完成，後期仲有啲，但就要交返畀投資方同發行方決定。（之前有報道話嚴重超資，會唔會有影響？）拍完好耐，其實真正拍攝係2016拍到2017，所以我都唔知啲傳聞邊度嚟。至於正式上映嘅檔期，反而我就唔係咁清楚，要交返畀發行商。」由於《風林火山》演容陣容強大，包括梁家輝、金城武、劉青雲、古天樂和高圓圓等，問到怕不怕難以夾日子配合宣傳時，Juno稱：「其實我哋一路都有聯絡嘅，反而我覺得太耐都唔係一個問題，演員都明。」Juno更透露剛完成一個新嘅劇本，目前正籌備前期的工作，將主力在香港取景。