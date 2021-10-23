Netflix《韓國雨衣殺手：全面追緝柳永哲》上架　殺20人轟動全韓

Netflix全新紀錄片《韓國雨衣殺手：全面追緝柳永哲》昨天（22日）上架，把2003年轟動全韓的連環殺人案件帶到熒幕上，亦通過訪問受害者家屬、警員及檢察官等，剖釋柳永哲犯案的動機等。可能香港讀者未必了解這宗殘暴的案件，今天就來簡單介紹一下。



柳永哲連環殺人案轟動一時，他的長相亦被公開。（網上圖片）

1970年生的柳永哲生於首爾一貧窮家庭，除了父母了，還有兩名哥哥及一名雙胞胎妹妹。有指柳永哲父親在他14歲時因癲癇症過世，二哥也因此而病逝。在暴力高壓下長大的柳永哲高中起，已因強姦及偷竊等多次入獄，18歲至33歲間的服刑時間長達11年。其後柳永哲於1991年與一按摩小姐結婚並誕下一子，可是由於柳永哲婚後仍持續犯案，妻子在他在獄時提出離婚，自此加深了柳永哲「厭女」的想法。

《韓國雨衣殺手：全面追緝柳永哲》中公開了部分當時的證據，包括鞋印等。（Netflix截圖）

柳永哲通過電影等策劃周詳的殺人計劃，特製鐵槌做兇器，2003年9月出獄13天後開始犯案。柳永哲起初以有錢人區及富有老人為目標，由於幾宗殺人案的手法都相似，利用兇器重撃受害者頭部後再偽裝成竊盜殺人案，因此警方和新聞都鎖定了是同一兇手所為的連環案。案件引起關注後，自2004年起柳永哲把目標轉移到從事色情工作的性工作者上，先後帶了11名女性回家發生性行為後，再用鐵槌襲擊對方並進行分屍。柳永哲把屍塊帶到後山掉棄時，為了不被人發現，更會加入大量辛奇（泡菜）掩蓋其氣味。

就連柳永哲分屍的殘酷手法也全部被公開。（Netflix截圖）

柳永哲轉移目標到性工作者上，除了是前妻的職業，亦貪圖對方消失也難以被外人發現。（Netflix截圖）

直至2004年3月色情工作所老闆發現多位小姐一去不返後，決定報警處理，警方從調查中發現了可疑的柳永哲並把他逮捕。警方指柳永哲接受調查時態度囂張，不但承認自己殺害了20人，更揚言本來想殺100人，表示希望向性工作女性及有錢人給了教訓及反省，才計劃這場殺人計劃。雖然柳永哲被捕後，曾因癲癇發作令警方鬆懈而成功逃脫，但幸好警方在11小時後重新逮捕他，韓國人不再擔驚受怕地生活。

柳永哲被捕後被指態度囂張，毫無悔意更一度逃脫。（網上圖片）

最終柳永哲於2004年12月被判死刑，至今仍以死刑犯的身份在獄中服役中。雖然案件已曾分別翻拍成電影《追擊者》和韓劇《Signal》（港譯：解碼追兇），但這次Netflix宣布開拍時也曾惹來爭議，國民都表示這是永遠無法抹滅的痛苦，不願舊事重提。《韓國雨衣殺手：全面追緝柳永哲》除了呈現事件外，也帶出了社會及警隊的問題等，但由於紀錄片真實播出當時部分兇案現場的畫面，擔心有血腥的場面的讀者可能要緊慎考慮。

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柳永哲於2004年12月被判死刑，至今仍以死刑犯的身份服役中。（Netflix截圖）

《韓國雨衣殺手：全面追緝柳永哲》已於Netflix上架，讀者可以了解更多。（Netflix）

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