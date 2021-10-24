《假面之夜》木村拓哉真暖男爸爸　「女兒是年齡相差很大的朋友」

改編自推理大師東野圭吾小說，由木村拓哉、長澤正美主演的「假面」系列電影，來到第二回《假面之夜》，今次劇情燒腦升級，要在一個蒙面派對中，24小時內從500名嫌疑犯找出真兇破案，大家又可以看到精明的木村演出。事實上木村真人其實是個窩心的暖男，尤其對女兒更加是寵愛有嘉，不過都自爆曾經跟女兒冷戰一個月。

上集《假面酒店》在日本票房大收46.億日圓，兩年後再來續作。（《假面之夜》劇照）

一家人晚飯食足５個鐘

自從木村拓哉的兩位女兒，木村心美和木村光希都成年並宣布入行後，這位爸爸每逢訪問都會大方去談談家事，分享親子樂。他就曾經在節目《徹子的部屋》上，坦言自己是個「寵女大叔」。木村拓哉︰「我在家時是名很普通的寵女兒大叔。一般人會於6時開始跟家人吃晚飯，多數吃到9時便結束，但我會跟女兒一直吃到11時。」

自從兩位女兒宣布入行，木村都不介意分享跟女兒的逸事。(網上圖片)

決定不做嚴父

兩父女有時更會一起飲酒，仲會飲到不醉不罷休。「試過在家陪女兒在家中喝酒，正當自己喝醉並打算躺下時，就會被女兒喚醒：『起來啊！老竇！』」可見三父女感情相當好。而木村也滿意自己跟女兒的相處之道。「我自小便學習劍道，但將嚴厲的日本武士劍道精神套用到時下的子女教育上是不行的，為建立更好的親子關係，決定不做嚴父，要做一對感覺上，像是年齡相差很大的朋友。」

木村跟女兒這張打成一片的照片，一直是父女間能成「好友」的証明。（網上圖片）

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不過這位爸爸都有跟女兒發生過爭執，更延伸出一場長達一個月的冷戰。事緣當時太太正在廚房清潔，女兒則在旁做功課，一個不小心太太將水花濺到女兒，女兒便質問媽媽是否故意？太太已強調不會這樣做，但女兒一直堅持令二人掀罵戰，令木村感到憤怒，於是立即將整杯水倒進水槽並說：「看到沒有，這才叫做故意！」女兒看後淚崩地跑走了，隨後兩父女足足有一個月處於冷戰狀態，沒說過一句話。