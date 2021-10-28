《一級指控》風雨下的律政電影　編劇鮑偉聰︰滿足現實世界缺乏的

由黃國輝導演執導，鮑偉聰編劇，方中信、廖啟智、陳家樂主演的電影《一級指控》，以爭取公義公平為主題，原定2019年底上畫，希望趕及提名金像獎，但就上畫前臨時煞停。2019是敏感的一年，無疑令人聯想到兩者是否有關聯。

電影是合拍作，這次窒步令人擔心會否從此不見天日？直至數月前傳來電影將於10月28日公映，兩年過去終於可重見天日。是公義得到回應，還是當中要作出甚麼妥協？不如由導演黃國輝及編劇鮑偉聰親自解答。

由黃國輝導演執導，鮑偉聰編劇的《一級指控》，３年後終於順利上畫。（梁碧玲 攝）

律政電影不能太傳統有板有眼地拍

電影《一級指控》由一場兇殺案而起，一名小市民被屈殺了富商女兒，縱使疑點重重，奈何眼前是一堵大財團與政黨聯手建起的高牆，要彰顯公義推倒翻案絕不容易，就連想順利上畫都不容易。導演黃國輝︰「有看過部戲就知當中其實沒有敏感內容，但我們亦只好一直在等有關當局批准上畫。」鮑偉聰強調這不是真人真事改編的故事︰「戲中的方中信是個為客人謀取最大利益的律師，直至觸及公義底線，就會拿出正義和良知，這是電影的核心思想，是比較傳統的律政故事。」

這兩年，香港正經歷風雨飄搖的日子，很多事情都令人感到氣餒，劇情的發展會否令人感到太理想化？鮑偉聰︰「從創作角度，電影創作就是要從理想出發，在戲劇世界是追求邪不能勝正，正義長存，這是我堅守的夢想。正如Marvel電影中的壞人一定被收拾，但你一樣看得開心，因為這正正是現實世界所缺乏，正正要從電影得到這份滿足，律政電影就是同一道理。」戲中更會有大律師甚至律政司高層有踩界行徑。鮑偉聰︰「這是戲劇性需要，如果太一板一眼，你倒不如去看香港電台的劇集，他們絕對不會違規，會跟足程序，不過商業電影就是要有這種模式和效果，大家畀錢入場就是想看戲劇處理。」

串流平台才是最大挑戰

黃國輝與鮑偉聰都是TVB出身，但7年前二人雙雙離巢，去到正籌備開台的香港電視HKTV發展，前者是《選戰》導演，後者是《來生不做香港人》編審，兩套劇都曾掀起話題，可惜最後因為政府不發牌，只能在網上播放釋出短暫花火。直至今年，開台5年的ViuTV正式掀起一場電視大戰，問到兩位前HKTV功臣，會否覺得如果當日發牌成功，掀起大戰的就是自己？

方中信飾演為良知，爭取公義的導演。（《一級指控》劇照）

黃國輝︰「我不可以說是ViuTV或當年HKTV可以點樣狙擊到TVB，其實是網絡上衍生很多平台，例如Netflix，內地也有騰訊，每個都對傳統電視帶來很大衝擊，就算冇ViuTV或HKTV，網絡串流平台才是最大挑戰，完全顛覆大家睇電視的模式，由每日去追劇集到一日可以追晒整套劇，這才是最大的原因。」鮑偉聰也認同是時代改變，那兩個電視台的出現，只是講你知當時TVB已經落後。「我們冇能力推倒TVB，論業績數字，今時今日他們依然是最大，所以我們沒有打倒TVB，是時代改變令他們萎縮。等於Netflix出現Blockbuster執笠，在可以轉型時沒去轉型，還去擁抱以往的輝煌，分別在這裡。」

《選戰》是港劇史上罕有的政治劇，由廖啟智、李心潔和王宗堯主演，亦是當年HKTV的開台作。（facebook.com/hktvmall）

《來生不做香港人》由張可頤和劉美君主演，話題在於涉獵到中港矛盾。（facebook.com/hktvmall）

事隔7年，可有幻想如果當日開台成功，今天又會是怎樣景況？黃國輝︰「冇得幻想，當刻完了，件事便完了，我沒有這樣去推斷。」鮑偉聰反而道出當時HKTV其實都有一個隱憂而外界不知道。「當時聲勢是有，但我們都擔心拿到牌後聲勢可否延續？我們內部知道產量好有限，做過電視就知道，由創作去到製成品最快都要一年，要幾多生產才維持到正常運作？當時一想到這步就不敢再想。當年約有10套劇在手，大部分都是10集左右，一陣風就燒完。」