22世紀殺人網絡｜劇組搵3次先肯出山　袁和平：根本無心裝載

動作名導演「八爺」袁和平今日（28/10）在香港浸會大學舉行座談會，跟一眾電影系學生分享多年來的電影工作生涯。由荷里活男神奇洛李維斯主演的《22世紀殺人網絡 復活次元》即將於年底上映，八爺曾擔任《22世紀殺人網絡》的武術指導，會上他大方分享當年趣事。

外界傳聞奇洛李維斯拜了八爺為師，八爺笑言：「佢叫我master啫。」（網上圖片）

八爺率先講到：「當時唔聽對方電話，根本係無心裝載，而且自己都拍緊片，我都唔識英文，拍咩西片。第一次搵推咗佢再搵我，我又再推，直到第三次，對方搵邵氏黃家禧總經理搵我，佢話『人哋又出機票俾你，又俾酒店你住，點解唔試下？』最終雖然冇故仔睇，因為要去到荷里活先知，覺得功夫加荷里活特技令我眼前一亮，呢樣好新鮮先肯應承。」

談及當年拍攝最令八爺感到神奇的事，荷里活劇組開鏡竟然都會拜神，更備有燒豬及香，八爺心想着外國人竟然會相信要拜神。（陳順禎攝）

而當去到拍攝時，袁和平表示：「男女主角都唔（打）得，要訓練足4個，逢星期一至五，每日六至八小時，由基本功開始，點樣拉開條筋學起，因為肌肉太硬會起唔到腳。不過奇洛李維斯練武好努力，佢當時廿幾歲，真係打一拳都唔識，每場動作都設計好晒，教到佢識為止先拍。」

八爺指當時在澳洲拍了3至四個月時間，第2、3集採用back to back拍攝方式。（陳順禎攝）

八爺更有補充講到：「奇洛李維斯知自己唔得，要求星期六日都練，我心諗『唔好掛，我都要休息 』不過演員要求想好都要幫佢練，星期六日就唔會咁長時間，只係練一個上晝，佢OK㗎，係好肯學、苦學，痛到吖吖聲。」