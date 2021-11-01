《消失的子彈》男星騙女拍三級片賺百萬　小童付費偷看揭發事件

曾演出劉青雲與謝霆鋒主演電影《消失的子彈》的內地男星沈居輝，被揭發以「陰陽劇本」誘騙女演員全裸拍三級片，被當局以非法拍攝不雅影片拘捕。令事件曝光的是一名來自浙江省的12歲小童，他偷偷使用母親的手機付費觀看沈執導的三級片，母親報警求助而揭發更多內情。



沈居輝執導過一堆低成本影視作品，更與不少港星合作過，包括相中身穿古裝的甄志強。（微博圖片）

現年38歲的沈居輝畢業於上海戲劇學院，涉足舞台劇，演員、導演及主持等多個範疇，並創立傳媒公司製作影視節目，執導過一些低成本製作影劇。不過近兩年受新冠肺炎疫情影響，公司生意大受影響，有指他在金姓好友的建議下，冒犯法危險拍攝色情電影，更以「陰陽劇本」（一開始說是文藝片，實情是三級片）誘騙女演員全裸演出，從中獲利過百萬人民幣。

此前沈居輝的作品都有濃濃的情色感。（微博圖片）

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其中一名年約30歲的受害女演員表示，沈居輝欺騙他影片在海外上映，讓她可以衝出國際，加上沈本身在行內有些名氣，旗下公司亦屬正規，故對他放下戒心，並願意裸露拍攝了十幾部影片。豈料影片卻在網上流傳，連該名女演員的朋友也看到影片，她質問沈居輝是否欺騙她，沈還堅稱是由外國紅返內地，直至警方介入才揭發整個大騙局。

內地警方在微博公布沈居輝被捕消息。（網上截圖）

據內地媒體報導，沈居輝每拍一部三級片能賺3萬多人民幣，由去年10月至今收入已達過百萬元。本來以為成功開闢新財路，一名身在浙江省的12歲小童，偷偷使用母親的手機在某程式花了幾千元，母親以為兒子被騙錢而報警，才發現原來兒子在App課金觀看沈居輝的三級片，由於在內地製作不雅影片屬非法行為，沈居輝最終被警方拘捕。