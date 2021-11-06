《媽媽的神奇小子》吳君如率先封影后　笑道︰要多謝監製……即係我

由尹志文執導，吳君如、梁仲恆、張繼聰及馮皓揚等主演，改編自香港殘奧金牌得主蘇樺偉與媽媽「蘇媽」故事的電影《媽媽的神奇小子》，自今年8月上映以來一直叫好叫座，而且至今仍未落畫，並向着3000萬票房邁進。關於電影的好消息更一個接一個，除了已公布該片會代表香港角逐第94屆奧斯卡金像獎最佳國際影片，今日（6/11）再收到好消息，主角吳君如在今屆「中美電影節」（Chinese American Film Festival）榮獲影后殊榮，電影並同時獲得「中美電影節」的大獎「金天使獎」，以表揚《媽媽的神奇小子》為一部優秀影片。

吳君如飾演蘇媽一角，當中的母子情演得出色感人。（《媽媽的神奇小子》劇照）

中美電影節是由多間美國娛樂及媒體機構，於美國洛杉磯聯合舉辦之華語電影節，至今已舉行至第十七屆，宗旨是推動中美電影人之間的文化交流，過去亦曾有不少香港電影及演員獲獎，吳君如憑《媽媽的神奇小子》演出蘇媽角色，在今屆奪得「最佳女演員」獎項，君如藉此拍攝一段短片發表感言及向觀眾、台前幕後及大會致謝。

大會速遞了獎狀予吳君如︰「《媽媽的神奇小子》是一部好神奇的電影。」（電影公司提供）

君如盛裝拍片答謝大家，還透露自己已經為該片走了500場謝票。(影片截圖)

吳君如更為獎項特別拍片答謝：「《媽媽的神奇小子》是一部好神奇的電影，由8月中上畫到現在仍未落畫，由開始上畫當日開始，我們總共去了500場謝票活動，很多人問我為何要這麼辛苦，原因是難得有一部電影這麼有感染力，很多觀眾看完後都不捨得離場，還要喊着多謝我們拍了一部這麼好的電影，我很感恩可以為這部電影謝票，我亦更加感恩，這部戲仍未落畫，你們已經給我獎項，多謝中美電影節，多謝各位評審，聽講這個獎項很重，我還有一個人是很想多謝的，他是一個很重要人物，就是這部電影的監製......即是我，我更加想多謝導演尹志文，他堅持了十年，要拍這部改編自蘇媽及蘇樺偉的感人故事，我更加要多謝台前幕後的工作人員，更加要多謝一班很優秀的演員，不過今次是有點可惜，這部電影沒有在美國的影院上畫，我也沒機會飛過來與你們謝票，但不緊要，電影已經在Netflix上架，北美的觀眾都可以看到，我在這裏向大家先謝票，返去幫我看看齣戲，還要無限loop不斷播，到時Netflix數據愈高，大家便多些中文片看了。」

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同時大會亦速遞了獎狀予吳君如及導演尹志文，尹志文收到「金天使獎」的獎狀時亦十分開心，他表示：「這是《媽媽的神奇小子》在北美得到的首個電影獎項，和可以代表香港參加奧斯卡金像獎一樣令人振奮，我們希望這部電影可以走得更遠，為更多觀眾帶來勵志的訊息和正能量，讓更多人認識這些永不言棄的傷殘運動員。」