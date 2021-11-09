《頭文字D》余文樂回想拍山路戲撞車　「撞到差點周杰倫都沒了」

余文樂的自家頻道《Inside out》，節目第三集講到他親自接載攝影隊向著名的郊區露營地點進發。雖然天公不做美，下着大雨來，但無損樂仔心情，風雨中享受露營樂，又別有一番滋味。樂仔在駕車期間，經過一段陡峭山路急彎，想起2005年上映的電影《頭文字D》一段往事。

車輛途經山路，令樂仔想起拍《頭文字D》的細節。(影片截圖)

在拍攝《頭文字Ｄ》時，大家都拼盡，山路上驚險處處。（《頭文字Ｄ》劇照）

樂仔自言過去一直苦無機會去露營，如今夢想成真，樂仔慨嘆說：「一直都想嘗試露營，由單身想到結婚，結婚想到都生了兩個，今天才第一次去。」由於要行經山路，樂仔沿途想起2005年拍攝的《頭文字D》，當年在戲中飾演角色中里毅的樂仔與飾演藤原拓海的周杰倫，與及其他車手，多次在「秋名山」飆車較技，「秋名山」實際是日本群馬懸榛名山，是當地著名飆車勝地，有4個險要陡壁及5個連環發夾彎，回想起昔日拍戲的情景，雖然事隔多年，樂仔仍猶有餘悸的說：「拍《頭文字D》 時撞了幾次車，撞到差點周杰倫都沒有了，把我嚇壞，把整個欄都撞爛飛出去，杰倫那台車沒了，嚇死......我真的嚇死。」

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首次踏足郊區營地的樂仔，對環境感到新鮮，在清澈溪間河邊紮營，他還笑問：「會有熊出現嗎？」樂仔與同行的友人，攜帶不少專業的露營用具，由細小工具至專業露營車都有，他亦親手搭建帳篷，極度投入。